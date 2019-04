¿Qué debo tener en cuenta al elegir una plancha de pelo?

Una buena plancha de pelo puede convertirse en el aliado perfecto de cualquier persona preocupada por su imagen. A la hora de elegir la correcta se recomienda no escatimar en gastos: es un utensilio de belleza de larga duración que no queremos que se quede desfasado a los pocos días de su adquisición. Además, al ser un producto que usamos con cierta frecuencia, si no ofrece una garantía razonable, puede llegar a dañarnos gravemente el cabello.

No todo tipo de cabellos son iguales, ni todas las personas buscan los mismos resultados. Estas son las características de las planchas de pelo en las que te deberías fijar dependiendo de tus necesidades.

Cerámica turmalina : adiós al encrespamiento

Esta modalidad de planchas añade a las placas de cerámica un mineral semi-precioso llamado turmalina. Este material genera 20 veces más iones que las planchas normales, lo que se traduce en un pelo más sedoso y resistente al encrespamiento. Además esta tecnología también genera calor infrarrojo, lo que contribuye a eliminar la electricidad estática del cabello.

Plancha cerámica turmalina | iGutech Amazon

Titanio : alisado rápido y duradero

Las peculiares propiedades de este metal permiten la transferencia de calor de forma más rápida. Esto significa que el resultado buscado se consigue con un menor número de pasadas. Además de efectos inmediatos, este tipo de planchas ofrecen alisados más duraderos y resistentes. Sin embargo, el titanio puede alcanzar temperaturas muy elevadas, por lo que es necesario que al comprar una plancha de este material nos aseguremos que disponga de control de calor.

Cerámica: mejor relación calidad precio

La mayoría de marcas de planchas de pelo son de cerámica, esto se debe a su excelente relación calidad y precio. La cerámica es una asequible opción frente a las dañinas planchas de aluminio, aunque el resultado final no es tan profesional como el titanio o la turmalina. La cerámica es perfecta para aquellos que usan la plancha ocasionalmente, pues son un poco más agresivas con el cabello que otras opciones.

Planchas para cabello mojado

Existe un tipo de planchas que permiten alisar el pelo incluso recién salidos de la ducha. Gracias a unos orificios en una de sus placas, permiten que la humedad se evapore dejando el pelo liso. Son muy útiles porque nos ahorran tener que secarnos el pelo antes del alisado, pero es verdad que cuesta más tiempo que quede un acabado perfecto. Además si el objetivo son peinados más elaborados que el alisamiento, se requerirán varias pasadas.

Plancha para pelo mojado | Remington Wet 2 Straight S7350 Amazon

Temperatura personalizable : pelos quebradizos y finos.

Las temperaturas de las planchas de pelo oscilan entre los 80º a los 235º. Si tu cabello es grueso o con rizo muy definido, la temperatura que necesita para ser moldeado es mayor que la del pelo fino. Hay planchas de temperatura fija, por ejemplo 180º, que para cabellos normales son ideales. Sin embargo, si tu pelo es muy fino o muy grueso es muy importante que la temperatura sea regulable para no quemar el cabello.

Planchas con placas en espiral : rizos perfectos

Para todas aquellas personas que tienen problemas para crear rizos, bien porque tienen el pelo completamente liso o, simplemente, porque son un poco torpes con las placas normales, las planchas en espiral pueden convertirse en su mejor aliado. El diseño intuitivo y los micropeines guía incorporados en las placas hacen que con sencillos movimientos aparezcan ondas perfectas en cualquier tipo de pelo.

Plancha de pelo con placas en espiral | Remington Curl & Straight Confidence S6606 Amazon

Planchas con queratina : pelo brillante y sano

El exceso de calor y la falta de protección del cabello pueden acabar dañándolo. Una buena solución para evitar que esto ocurra es usar unas placas que contengan queratina. Estas planchas, además de aportar brillo al cabello, son capaces de detectar los niveles de humedad del pelo y autorregular la temperatura óptima para moldearlo. Sirven tanto para ondular cómo para alisar el cabello.

Cabe recordar que cuando nos alisamos el pelo estamos aportando una cantidad agresiva de calor para poder cambiar su forma con facilidad. Además de utilizar una plancha adecuada, para minimizar los daños es fundamental emplear productos termoprotectores. Estos sprays que se aplican justo antes del alisado mantienen el pelo hidratado y evitan que se queme y estropee en exceso.

