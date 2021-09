¿Por qué aparece caspa en las cejas? Trucos y remedios par a eliminarla

Uno de los problemas más comunes entre las personas es la presencia de caspa. ¿Cuántas veces te has mirado en el espejo y has comprobado que tienes algunas escamas en el pelo? Un problema que realmente no es contagioso, pero que sí puede dar cierta vergüenza e incluso puede llegar a ser difícil de tratar.

Aunque cuando hablamos de caspa pensamos siempre en el cuero cabelludo, hay más partes del cuerpo en la que podemos encontrarnos con este problema. Las cejas son una de las zonas más importantes del rostro y debemos cuidarlas para que en ellas no aparezca la molesta caspa. Y es que, a pesar de que puede ser un problema no muy común, existe y debe ser tratado con la misma importancia.

Al tratarse de una zona con vello, en las cejas puede aparecer caspa entre otros problemas como el picor o la descamación. Unos síntomas que surgen, sobre todo, si no se trata con cuidado. ¿Por qué sucede este problema? Una de las causas más comunes es la dermatitis, la cual puede ser generada de forma natural, por el exceso de maquillaje o por no limpiar correctamente esta zona del rostro.

Si ya tienes caspa en las cejas y quieres eliminarla es fundamental que realices una correcta limpieza. Esta no se limita únicamente a pasar un poco de agua y dar por finalizado el paso a paso. Primero hay que exfoliar la zona con un jabón neutro y realizar movimientos circulares con un cepillo. Después hay que aclararlas suavemente y luego poner sobre ellas una crema hidratante.

Otros productos que puedes incluir en tu rutina para evitar la aparición de caspa en las cejas pueden ser el aceite de almendras o el aceite de coco. Como alternativa también puedes utilizar gel de aloe vera, que te ayudará a mantener la zona bien hidratada.

