7 productos de belleza que no deberías usar jamás

Cremas para difuminar las manchas

Los dermatólogos dicen NO. Es cierto que funcionan, y que tras el uso de una crema despigmentante la piel aparece más uniforme y las típicas manchas se reducen e incluso desaparecen. Pero muchas de estas cremas contienen ácidos muy agresivos para la piel, que efectivamente blanquean pero pueden llegar a ser peligrosos. Por tanto, si nuestro problema son las manchas, antes de utilizar cualquier crema es conveniente acudir al dermatólogo para que nos prescriba la mejor para nosotras, en función del tipo de mancha y de las características de nuestra piel. Lo mejor para combatirlas es utilizar siempre, durante todo el año y a diario, un protector solar facial de calidad con pantalla total.

Ampollas con efecto lifting inmediato

Sí, funcionan. Es aplicarte una ampolla con efecto lifting y que la piel aparezca tersa, luminosa, sin arrugas ni flacidez. Pero no es nada aconsejable abusar de ellas, ya que cuando el efecto de la crema tensora se acaba, la piel se destensa, y este efecto yoyó constante no hace sino empeorar a medio plazo el aspecto de algunas zonas sensibles de la piel, como el contorno de ojos y de labios. Hay que reservar estas cremas, pues, para ocasiones especiales, y no debemos olvidar que su uso debe ser siempre esporádico si no queremos envejecer a marchas forzadas a causa de su efecto tensor-destensor.

Sprays anticanas

De nuevo un producto con un efecto inmediato que nos salvará si tenemos un compromiso y no queremos lucir canas, pero que no debemos convertir en un básico de nuestro día a día. Los sprays anticanas dejan muchos residuos que cuesta eliminar incluso después de varios lavados, cosa nada aconsejable para la salud de nuestro cabello. No deberíamos, por tanto, usarlos para alargar el tiempo de visita a la peluquería: o nos dejamos las canas y adiós tonterías o no nos queda otra que visitar regularmente al peluquero.

Canas | iStock

Crema anticelulítica

No va a ser peligrosa para nuestra salud, lo que ocurre es que tampoco va a eliminar la celulitis. Se ha demostrado que las cremas anticelulíticas no consiguen penetrar en los tejidos adiposos donde se encuentran los nódulos, aunque sin embargo muchas mujeres han certificado su eficacia. No es de extrañar: generalmente el uso de una crema anticelulítica se suele acompañar de dieta más saludable y ejercicio físico, por no hablar de los masajes concienzudos un par de veces al día en las zonas afectadas. Es todo ello lo que mejora el aspecto de la piel de naranja, pero con una buena hidratante, mucho más barata, el resultado será el mismo.

Cremas exfoliantes agresivas

Siempre es mejor optar por una crema exfoliante suave, y utilizarla una vez a la semana, que escoger una muy agresiva y usarla esporádicamente. Es cierto que las cremas exfoliantes eliminan células muertas e impurezas, pero también lo es que con ellas se llevan parte de la piel que protege el rostro de las agresiones externas. El secreto es desmaquillar correctamente la piel todos los días, y protegerla del sol y las agresiones externas con una buena crema solar, de manera que la exfoliación no sea tan necesaria, al estar la piel siempre bien protegida.

Productos ‘waterproof’

Cuidado con ellos. Es interesante utilizarlos únicamente cuando de verdad los necesitemos, si vamos a estar muchas horas fuera de casa y queremos mantener el maquillaje intacto. En el día a día, es mejor evitar tanto los eyeliners como las barras de labios resistentes al agua, ya que a la hora de desmaquillar serán más difíciles de retirar, y en ocasiones tendremos que frotar con productos específicos, un gesto que favorece la aparición de arrugas y daña la piel del contorno de ojos y labios. No diremos nada de usar laca como fijadora del maquillaje: existen productos específicos para ello mucho menos agresivos.

Microperlas

Las cremas y jabones que contienen microperlas deberían ser también eliminadas de nuestra rutina, en este caso por el medio ambiente. Estas microperlas que tienen propiedades exfoliantes y utilizamos en diversos cosméticos son, en realidad, microcapsulitas de plástico que se acumulan en mares y océanos. La preocupación en diversos países es tal que ya están prohibidas en Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda.