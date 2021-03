¿Te pones sérum? Aplícatelo de esta forma para que sea más efectivo

Te lavas la cara, te secas bien y acto seguido, te pones el sérum. ¿Te suena esto, verdad? Es lo que haces cada mañana y está muy bien pero si cambiases mínimamente esa rutina, estaría mejor incluso. Bastaría con que te lo aplicases secándote poco el rostro, o lo que es lo mismo, con la cara húmeda y es que tras lavar el rostro los poros están más abiertos y eso mejora la permeabilidad de los sueros de base acuosa.

Las que más saben de pieles afirman que alterar un poco una de esas fases del proceso puede aportar numerosos beneficios, sobre todo a la hora de aplicarse determinados sueros de base acuosa, como los de ácido hialurónico, por ejemplo. "Consiste en no secar el rostro después de limpiarlo y, con la piel húmeda, aplicar el suero sellando sobre la piel", comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8."Cuando la piel se acaba de limpiar, su humedad aumenta la permeabilidad del tejido y es afín con la base de los sueros acuosos", comenta Raquel González, directora de educación de Perricone MD.

El sentido está en que el agua atrae el agua, haciendo que esa humedad sirva de imán a un suero de este tipo. En palabras de Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza: "Además, cuando limpiamos el rostro, eliminamos el exceso de grasa de la piel. En el lapso de tiempo desde que esto ocurre hasta que ese sebo se vuelve a equilibrar, la barrera oleosa está menos fuerte, permitiendo la mejor penetración de los sueros acuosos".

Como ves, un gesto nada complicado (es cuestión de rutina) que puede aportar muchos beneficios para la piel de tu rostro.

Cuidados del rostro | iStock

Los sueros a base de agua van debajo de la crema: alimentan la capa interna de la piel porque la molécula es muy pequeña. Sin embargo, los sueros a base de aceite van encima de la crema hidratante porque tienen una molécula más grande. Con lo cual, el nivel de hidratación interna que consiguen es menor.

Una cosa que no debes olvidar es que el suero facial es un complemento al tratamiento de belleza, y no es obligatorio ni necesario, pero sí te puede ayudar si quieres conseguir unos efectos más visible. Eso sí: no sustituye a tu crema hidratante, es un complemento.

¿Qué sueros de base acuosa puedes encontrar en el mercado? Hay muchos, lo importante es que te fijes en que no lleve aceites, por lo que contábamos anteriormente. Medik8 por ejemplo, comercializa Hyr8 B5. Perricone MD cuenta con Rebalancing Elixir, que es un híbrido entre tónico y suero y que lleva cannabidiol (CBD) puro al 99%. Boutijour tiene el Snow Lotus Lifting Sérum, etc.