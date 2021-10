Las 10 mejores planchas de pelo en relación calidad-precio del 2021

Las planchas de pelo son siempre recomendables para que puedas diseñar tu imagen a tu gusto. Sin embargo, ¿qué plancha de pelo comprar? ¿Cuáles son las planchas de pelo mejores del mercado? Respondemos a estas preguntas a continuación. Antes de que puedas leer nuestra comparativa de planchas de pelo es imprescindible comentarte algunos aspectos. Las planchas del pelo buenas tienen un precio medio alto. El motivo es que el producto que compres no daña el pelo, más bien lo protege y lo enriquece. ¿Significa esto que no puedas comprarte una plancha de pelo barata? No, siempre que sea de uso más ocasional. A la hora de elegir la mejor plancha de pelo del mercado debes tener en cuenta factores como los siguientes:

¿Cuál es tu tipo de cabello?

¿Qué uso vas a darle?

¿Cuánto estás dispuesto a gastarte?

Plancha de pelo para ondas .

. Plancha para pelo profesional . Son las mismas planchas de pelo que ves en tu peluquería habitual.

. Son las mismas habitual. Plancha pelo de cerámica .

. De placas anchas .

. Mini plancha.

Tras valorar estas cuestiones, es imprescindible que conozcas los distintos tipos de plancha que encontrarás en el mercado:

Rowenta Optiliss Keratin y Tourmaline SF3122 Plancha de Pelo con Keratina y Turmalina | Amazon

Sus materiales de fabricación inciden en que alcance hasta 230 grados, pero no quema tu pelo. Sus placas flotantes de 2, 5 centímetros se ajustan a tu pelo progresivamente. Se calientan en un minuto y aportan brillo y elasticidad a tu cabello y evitan el encrespamiento. Comprar en Amazon

Plancha de Pelo Remington S8590 Keratin Therapy Pro | Amazon

Para muchos es la. Ya sabes que, pero esta aporta un extra de seguridad. El sensor de calor evita quemarte el cabello. Sus placas miden 11 centímetros para que puedas alisar más cantidad de cabello en cada pasada. Van acompañadas de un pequeño bolso de transporte de lo más elegante y solo tarda 15 segundos en calentarse. Comprar en Amazon

Plancha de pelo profesional Ghd Gold | Amazon

Estaes ideal para darte ese último toque para mejorar tu imagen. Sus sensores evitan el aumento de la temperatura y la limitan a 185 grados. Podrás usarla 25 segundos después de encenderla. La. La tecnología dual-zone aplica el calor desde la raíz hasta la punta y su neceser térmico te permite llevarlas en el bolso. Comprar en Amazon

Remington Silk Plancha de Pelo de Cerámica | Amazon

Es una de las mejores marcas de planchas de pelo. La plancha se calienta en una horquilla de temperatura de entre 150 y 230 grados. En 10 segundos estará lista para usarla donde quieras gracias a sus tres metros de cable. Estas planchas alisan y ondula al gusto a un precio es casi imbatible. Comprar en Amazon

Plancha de Pelo Rowenta Express Liss Elite SF4012F0 con recubrimiento de Keratina y Turmalina | Amazon

se calienta en 30 segundos y permite elegir si tienes el pelo húmedo o seco. Al tener unas placas estrechas se concentra mejor el calor. Es muy segura al contar con apagado automático. Su bonito diseño apenas pesa. Comprar en Amazon

Ghd platinum+ - Plancha de pelo profesional | Amazon

Laes siempre sinónimo de calidad.. Contienen un eje que alinea las placas para obtener un resultado uniforme. Con estas planchas de pelo no tendrás límite, de tu destreza dependerá lucir una imagen envidiable. Se desconectan automáticamente tras 30 minutos sin uso. Comprar en Amazon

Remington Pro Ion Plancha de Pelo de Cerámica | Amazon

Otra plancha de pelo profesional, en este caso con tecnología iónica triple. Tu pelo quedará sedoso y elástico. Incluye apagado automático y función de memoria. Ofrece excelentes resultados. Su visor de temperatura te permite seleccionar la más adecuada y se calienta en 15 segundos. Comprar en Amazon

BaByliss ST481E Pure Metal Plancha de pelo profesional | Amazon

Late ofrece el efecto Top Coat para alargar la duración de tu peinado. Sus puntas extraíbles de silicona aumentan la eficacia de su tecnología iónica. La carcasa exterior puedes usarla como unas tenacillas, por que también la podrás usar para hacer rizos. Su cable mide tres metros. Comprar en Amazon

Cecotec Plancha de pelo Bamba Ritual Care 885 Hidraprotect | Amazon

Si vas a comprar una plancha de pelo y tienes dudas, apuesta por esta. Su revestimiento de aceite de argán y de queratina te garantiza un alisado duradero. Es una plancha de pelo buena y barata. Puedes hacer lo que quieras con tu pelo con el mínimo esfuerzo, tanto alisar como crear rizos. Su horquilla de temperatura va de los 140 a los 220 grados. Comprar en Amazon

Plancha de pelo BaByliss IPro Slim ST387E | Amazon

Es una candidata a. Alcanza hasta 220 grados de temperatura, pero puedes seleccionar seis opciones distintas. Se ajusta muy bien a cualquier tipo de uso. Es bastante económica y su tecnología iónica es un punto a su favor. Comprar en Amazon