¿Tu pelo se pone graso? Así te lo debes lavar

Los cueros cabelludos excesivamente grasos pueden provocar picazón y, en algunos casos, aparición de caspa. Pero no te preocupes, en este tutorial en vídeo de Nova Life te daremos algunos consejos para tratar el cabello graso. Seguro que no has parado de escuchar que es malo lavarse el pelo todos los días, pero la frecuencia de hacerlo depende de cada persona. Hay cabellos que se engrasan y ensucian con mayor facilidad, por lo que es evidente que necesitan más lavados. Aún así, después de un buen lavado con el champú adecuado para nuestro tipo de pelo, el cabello queda con una textura aceitosa.

Para evitarlo, prepara previamente el remedio casero 100% natural que te recomendamos en el tutorial. Antes de aplicar nuestra mascarilla habitual, añade la fórmula y déjalo actuar durante dos minutos. Puedes hacer el mismo proceso con las otras alternativas que te proponemos.

Otro remedio casero no solo es útil para disminuir las bacterias de la boca, sino que también ayuda a combatir las que se encuentran en el cuero cabelludo. Para ello solo tendremos que diluir dos tapones de la mezcla que te enseñamos a preparar en el videotutorial. Aplicaremos este tratamiento antes de lavarnos el pelo sobre todo el cuero cabelludo con ayuda de un algodón bien humedecido con la mezcla. Déjalo actuar durante diez minutos y lava tu cabello de la forma que lo harías habitualmente.

Otra receta económica y muy fácil de preparar para reducir la aparición de sebo es hacer una mascarilla a base de ingredientes naturales como la que te enseñamos a elaborar en el videotutorial. Mézclalos hasta formar una pasta uniforme. Después de lavarte el pelo, sécalo con una toalla y aplica este tratamiento y deja que la mezcla actúe durante 15 minutos.

