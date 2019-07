¿Cuántas veces nos preguntamos "qué me hago en el pelo ahora"? Quieres llevarlo de maneras diferentes cada día, pero te quedas sin ideas. Tienes el pelo medio corto medio largo y sueles acabar por hacerte el mismo recogido de siempre, yendo a lo rápido. Pues este vídeo te va a inspirar, porque te proponemos maneras muy originales de hacerte peinados variados, bonitos y sencillos que te van a sorprender.

El pelo largo nunca ha dejado de ser un éxito, pero roza lo incómodo por muchos motivos, como desenredar los nudos, pasar calor, tardar mucho en lavarlo... Y ahora en verano es más rollo todavía. Pero antes de un corte radical hay otra opción: la media melena.

Te puedes cortar el pelo de diferentes maneras conservando la melena, y el corte medio es el más recurrente. Pero por muchos cambios que nos hagamos, llega un punto en el que las ideas se agotan. Además, hay maneras de tener tu pelo bonito sin que sean necesarios los cambios drásticos, como cortarlo o teñirlo (que además no es lo más ideal para la salud de tu cabello).

¿Cuántas veces nos ha dicho una amiga “¡quiero tener tu pelo!” y tú le has contestado “te lo cambio, que yo quiero el tuyo” ? Muchas veces ocurre esto porque nos aburrimos de vernos siempre igual, entonces buscamos cambios, más o menos radicales, y que no contradiga a la moda del momento.

Es normal que nos cansemos de nuestro pelo y queramos que luzca diferente. Además, las modas no son las mismas todo el rato y un año se lleva el pelo corto y liso y al siguiente largo y rizado. Pero hay cambios que no tienen que llegar al nivel de cortarlo, o de teñirlo, sino que no son drásticos, y tampoco irreversibles: los peinados, como estos que te mostramos en el vídeo. ¡Dale al play para darle juego a tu media melena y lucirla con orgullo!

