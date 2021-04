Las mejores ediciones limitadas de Mercadona para regalar el Día de la Madre

El domingo 2 de mayo se celebra en España el Día de la Madre. Cada madre es un mundo y no siempre es sencillo para los hijos encontrar el regalo idóneo que conjugue calidad y ese toque sorpresa que nos permita destacar.

Una opción que siempre es tendencia son los lotes de belleza. Por este motivo, en Mercadona han lanzado varias ediciones limitadas para el Día de la Madre que abarcan todo el abanico de posibilidades para acertar seguro. Además, cada selección incluye una sorpresa para añadir un detalle muy especial a cada producto.

Estos juegos de belleza incluyen desde perfumes a tratamientos faciales o fragancias para el hogar, y estarán disponibles hasta el Día de la Madre hasta fin de existencias. Analizamos las mejores ediciones limitadas de Mercadona:

Lote 'The rose'

¿Qué incluye el pack?

Un perfume de 100 ml que tiene a la rosa como protagonista indiscutible. Un agradable fondo de vainilla, pachulí y almizcle realza el carácter primaveral de esta fragancia. Como detalle añadido, el perfume viene acompañado de un elegante pañuelo fular de color rosa que evoca el espíritu de la primavera.

¿Cómo es la presentación?

Perfumes 'The rose', 'Soplo musk' y 'You are perfect' de Mercadona | Mercadona

Una delicada caja ilustrada en donde se incluyen el perfume y el pañuelo fular.

Le gustará a tu madre si:

Suele optar por aromas frescos y afrutados y le agradan los motivos primaverales.

Lote 'You are perfect'

¿Qué incluye el pack?

Un perfume de 45 ml y una loción corporal de 100 ml. La fragancia combina toques florales y acuáticos que potencian una agradable sensación de frescor. La loción corporal aporta este aroma sutil al mismo tiempo que hidrata la piel.

¿Cómo es la presentación?

Ambos productos se presentan dentro de un saquito de tela con corazones estampados. Además, el lote incluye una tarjeta para añadir una dedicatoria y aportar tu toque personal al regalo.

Le gustará a tu madre si:

Prefiere aromas con fuerte presencia floral, ideales para usar durante el día y combatir el calor con un toque de frescura.

Lote 'Soplo musk'

¿Qué incluye el pack?

Una fragancia de 100 ml y una crema de manos de 30 ml. El perfume 'Soplo musk' mezcla almizcles blancos con maderas nobles y presenta notas de bergamota, musgo de roble, vetiver y pachulí. La crema de manos aporta una reconfortante sensación de segunda piel.

¿Cómo es la presentación?

Los productos se presentan dentro de un bonito neceser blanco.

Le gustará a tu madre si:

Disfruta de aromas intensos y sofisticados o le gusta viajar, en cuyo caso siempre le sacará partido a un práctico neceser.

Lote 'Hidra glow ampollas'

¿Qué incluye el pack?

Una selección de tratamientos faciales que incluye cosméticos hidratantes pensados para el uso matutino y productos que potencian la luminosidad y se aplican por la noche. Todo un protocolo de belleza para tratar la piel del rostro de manera global mediante una rutina diaria.

¿Cómo es la presentación?

Lotes 'Hidra glow ampollas', 'My moment face' y 'Body neceser my moment' de Mercadona | Mercadona

Los productos se distribuyen en catorce viales, siete para aplicar de día y siete de noche. Además, incluye dosificador y tapones para reservar el contenido de las ampollas para usos posteriores.

Le gustará a tu madre si:

Le gusta cuidarse y dedicar un ratito diario a sus rituales de belleza.

Lote 'My moment face'

¿Qué incluye el pack?

Un innovador tratamiento que ayuda a recuperar y renovar la vitalidad de la piel del rostro. Contiente cuatro sérums de fácil absorción: un 'Apricot sérum' de té negro dulce, un 'nude sérum' de oligosacáridos oxigenantes, un 'Green sérum' rico en madreperla remineralizadora, y un 'Blue sérum' de aminoácidos y vitamunas reconstituyentes. Además, el lote incluye un rodillo de jade, una herramienta utilizada en Oriente desde tiempos inmemoriales para purificar la piel mediante relajantes masajes.

¿Cómo es la presentación?

El pack se presenta en una elegante caja con los cuatro sérums de 15 ml, el rodillo de jade con dos cabezales (uno para la zona de nariz, ojos y labios, y otro para el resto del rostro, cuello y escote), y unas instrucciones para realizar los masajes adecuadamente.

Le gustará a tu madre si:

Disfruta de un buen masaje relajante o de rituales a modo de spa. También si últimamente comenta que el uso continuado de la mascarilla le está afectando a la piel del rostro.

Lote 'Body neceser my moment'

¿Qué incluye el pack?

Tres productos para la piel del cuerpo: un exfoliante corporal que se aplica con movimientos circulares, una loción hidratante de aromas frescos y florales, y una bruma de almohada que puede vaporizarse sobre cuerpo, cabello y ropa de cama.

¿Cómo es la presentación?

Los productos vienen dentro de un exquisito neceser estampado con topos plata. El exfoliante y la loción se distribuyen en dos tarros de 250 ml, y la bruma de almohada en 15 ml.

Le gustará a tu madre si:

Agradece un buen sueño reparador y prefiere tratamientos de belleza globales, que se apliquen por todo el cuerpo.

Lote 'Home moment cashmere'

¿Qué incluye el pack?

Un perfume de hogar cálido y delicado que envuelve el hogar en un aroma aterciopelado de toques florales y frutales, con alguna nota de vainilla. Para disfrutar de esta fragancia, basta con enroscar la botella en el difusor 'Home moment' e introducir los palillos hasta que se empapen, de forma que se propague por toda la estancia.

¿Cómo es la presentación?

Lote 'Home moment cashmere' de Mercadona | Mercadona

Incluye el 'Home jarrón', dos recargas de 50 ml cada una y dos kits de ocho varas de madera.

Le gustará a tu madre si:

Su casa es su refugio personal y le gusta que tenga una seña de identidad característica y agradable.