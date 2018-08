Maquillajes water proof, lo que de verdad funciona

Lo que sí te vamos a contar hoy es cómo maquillarte para ir a la playa, cómo buscar fotoprotectores resistentes al agua para estos días de máxima intensidad del sol. Y lo más importante, cómo retirar el maquillaje resistente al agua, porque un tipo de producto diferente requiere una limpieza diferente.

Cómo maquillarte perfecta para ir a la playa (y que nada se borre)

Olvídate de la barra de labios tradicional. Lo mejor es hacerte con un lápiz resistente al agua en tu tono favorito. Con él puedes perfilar el contorno y rellenar por dentro. Para los ojos, por supuesto, es fundamental una máscara de pestañas waterproof (queremos evitar sobre todo el efecto mapache, y que no parezca que estamos en la playa recién salidas de la discoteca).

Un gesto que con las tendencias actuales de cejas más marcadas a muchas se os puede olvidar: marcar las cejas con un gel también resistente al agua. No hay nada peor que unas cejas pobladas saliendo del agua y que cada pelo vaya por su lado. Además, se puede utilizar un delineador sobre las pestañas o realizar un trazo por dentro de la línea de agua, tal y como sugiere Roberto Siguero, National Make Up Artist de Lancôme.

Cómo retirar un maquillaje waterproof

Lo interesante de los maquillajes water proof es saber cómo desmaquillarte después, porque es toda una ciencia y lo de frotar en las pestañas hasta quedarte sin un pelo ya pasó a la historia. Los aceites desmaquillantes, aguas micelares, productos bifásicos que debes mezclar son una gran solución. Pero el método es la clave.

No impregnes un algodón y frotes. Impregna un algodón y deja que actúe unos segundos. Es mucho más efectivo y evitarás frotar con la consiguiente pérdida de pestañas e irritación del ojo, además de estar machacando el contorno de ojos y provocando que las arrugas aparezcan antes de lo debido.

Maquillajes | iStock

Importante: ningún desmaquillante de tecnología micelar necesita aclarado después. Se aplica el producto y se retira con un gesto, no hay que repetir y repetir y estar frotando.

De lo que se trata con estas limpiezas, más delicadas, no sólo es de cuidar la piel ante un producto más resistente, obviamente el lavado rápido de cara y secado dejando todo tu ADN en la toalla no es una posibilidad. El hecho de ir maquillada sugiere además que tu piel tiene una capa extra de producto, que estás añadiendo luego además la protección solar. Tendrás que limpiar muy bien para que al día siguiente puedas volver a realizar el mismo ritual. Busca productos que no contengan alcohol para que no irriten la piel y no tengas que perderte ni un solo día de piscina.

Protección solar waterproof

Preguntamos a Sandra Piqueras, directora de marketing de Laboratorios Babé, quien nos cuenta sobre la importancia de los fotoprotectores solares resistentes al agua, “son resistentes al agua y resisten más que los que no lo son, pero no permanecen intactos, lo único es que tardan más tiempo en desaparecer de la piel, pero acaban haciéndolo si estás más de una hora en el agua”, fundamental si te vas a pasar el día en la piscina o el mar.