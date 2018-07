Los 5 únicos productos de belleza que debes utilizar en verano

Para ir ligera de equipaje

Preparar la maleta de verano suele ser sencillo. Mucho peor es organizar el neceser con lo más imprescindible, sobre todo porque no quieres facturar en el avión no vayas a perder tu crema favorita o porque en ese fin de semana largo no puedes llevar más cremas que ropa. Aunque igual habría que planteárselo…. Incluso es posible que sea un primer viaje de pareja y no quieres que vea que te preocupas por cada poro de tu piel hasta el más mínimo detalle.