Ideas originales de frases que se han tatuado las famosas y que también lucirán genial en tu piel

Si estás lanzada a hacerte un tatuaje y no sabes cómo plasmar esa idea en tu piel, puede resultar verdaderamente abrumador debido a las innumerables posibilidades. La indecisión termina provocando que no demos ese paso adelante en un proyecto que llevábamos pensando realizar hace mucho tiempo y, sin embargo, la solución la tenemos delante.

Una buena manera de empezar a tener las cosas claras es saber qué tipo de tatuaje queremos hacernos y buscar algo que tenga mucho significado para nosotras o simplemente encontrar un tatuaje que nos guste. A través de Internet descubrimos una gran cantidad de referencias, pero hay algunas famosas que también podrían inspirarte.

Caras tan conocidas como Angelina Jolie, Emma Watson, Katy Perry, Rihanna o Dua Lipa lucen algunas de las mejores frases para tatuajes con mensajes de empoderamiento, de superación personal y positivismo. A continuación te dejamos con una lista de diez frases para tatuajes que seguro que te ayudarán a encontrar el que siempre has querido, así como ideas que perfectamente puedes adaptar a tu situación.

Frases que se han tatuado algunos famosos en su piel

Katy Perry “Go with the flow”

Katy Perry se hizo un tatuaje a juego con su entonces prometido Russell Brand. El tatuaje se encuentra en el interior del bíceps derecho y está escrito en sánscrito, un antiguo idioma de la India. Se trata de uno de los países más especiales para la popular cantante californiana, por lo que es completamente apropiado. El tattoo en cuestión dice “Anuugacchati Pravaha”, que traducido al español significa “Ir con la corriente” o “Go with the flow” en inglés.

Angelina Jolie “Know your rights”

La espalda de Angelina Jolie está repleta de escritos, y los ha dejado ver en incontables ocasiones. Entre sus muchos tatuajes, se observa a unos centímetros por debajo del cuello la frase “Know your rights” o “Conoce tus derechos” en español. La actriz ha explicado en incontables ocasiones la importancia de luchar por la igualdad de derechos. Además, coincide con el título de una de sus canciones favoritas de The Clash.

Megan Fox “We will all laugh at gilded butterflies”

Megan Fox decidió tatuarse la frase “We will all laugh at gilded butterflies” en el omoplato derecho. El tatuaje hace una clara referencia a una de las obras de Shakespeare, donde hace mención a este icónico dicho que significa que algo que parece bonito, digno de confianza y bueno por fuera, en realidad es engañoso y rebelde por dentro.

Rihanna “Never a failure, always a lesson”

Otra de las mejores ideas de esta lista la encontramos en la zona de la clavícula de la mismísima Rihanna. La cantante lleva tatuada la frase “Never a failure, always a lesson”, un mensaje de claro empoderamiento que parece estar tatuado para su propio beneficio, ya que está grabado al revés. ¿El motivo? Es posible que se trate de una especie de recordatorio para tener siempre presente que de los errores se aprende, y que no debemos arrepentirnos: es una forma de no volver a cometer ese fallo.

Emma Watson “Time's Up”

Emma Watson apareció con este tatuaje temporal en el antebrazo durante los Premios Oscar de 2018, y hace mención al lema de Time’s Up (“Se acabó el tiempo” en español): un movimiento que lucha contra el abuso sexual, el acoso y la desigualdad en el lugar de trabajo. Los tatuajes pueden llegar a tener un significado muy profundo, y este esconde una enorme batalla que todavía a día de hoy sigue presente.

Lily Collins “The nature of this flower is to bloom”

La frase “The nature of this flower is to bloom” o “La naturaleza de esta flor es crecer” tatuada en el empeine izquierdo de Lily Collins, simboliza la delicadeza y la firmeza de una rosa. Un mensaje empoderador que busca reivindicar contra las apariencias. La actriz también tiene un elegante tatuaje en la espalda que dice “Love Always and Forever”, que significa “Amor por y para siempre”.

Selena Gomez “Love yourself first”

Por otro lado, entre las ideas más originales de frases que se han tatuado los famosos descubrimos “Love yourself first” de Selena Gomez. El tattoo está escrito en árabe y el lugar donde se ubica es muy atractivo para aquellas que no quieran exponer el grabado. Cuenta con un mensaje muy poderoso de superación personal, ya que su traducción sería “Quiérete tú primero”.

Zoe Kravitz “Sweet kid”

Otra gran idea para tatuarnos en cualquier parte del cuerpo la encontramos en la parte posterior del antebrazo de Zoe Kravitz. “Sweet kid” significa “Dulce niña” si traducimos las palabras al castellano. No es el apodo en sí lo que nos gusta, sino la idea y lo que representa: Kravitz se tatuó estas palabras en honor a su apodo de la infancia.

Lana del Rey “Paradise”

Lana del Rey es una de las cantantes más exitosas de la actualidad con sus nostálgicas canciones, y en su mano encontramos la palabra “Paradise”. Es una idea perfecta para aquellas personas que quieran tatuarse una palabra llena de diferentes significados, ya que para cada uno “Paraíso” puede indicar cosas distintas.

Dua Lipa "This means nothing"

Una de las últimas ideas que encontramos entre las famosas es “This means nothing” en el brazo de Dua Lipa. Muchas personas reflexionan durante horas, días e incluso años qué tatuaje hacerse porque quieren que tenga un significado profundo. Otros, sin embargo, son todo lo contrario. Si traducimos la frase al español encontramos que “Esto significa nada”.

