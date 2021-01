¿Frío extremo? Estos son los cuidados que debes tener para cara, manos y labios

No vamos a hacer sangre con este tema porque ya te has percatado: hace un frío polar. Filomena nos ha traído nieve y unas temperaturas gélidas. Quizás no tengas que salir a la calle (créenos, es lo mejor) pero si sí tienes que hacerlo, vamos a darte unos consejos para cuidar de esos centímetros de piel que van a estar en contacto con el frío exterior. Aunque sean los mínimos…

No estamos acostumbrados a estas temperaturas tan extremas así que un plus de información te será útil. Vamos con ello:

Como norma general, los expertos de Equivalenza aconsejan:

- Beber mucha agua para mantener la piel bien hidratada. Hidratarse por dentro es el primer paso para lucir una piel perfecta. Combinar este hábito con el uso de productos hidratantes con texturas suaves y reparadoras que contengan principios activos como el ácido hialurónico y los prebióticos ayudarán a conseguir una piel equilibrada y reconfortada.

- Limpieza completa. Los expertos insisten en la necesidad de desmaquillarse y limpiar bien la piel de forma diaria. Además, es importante seguir una rutina específica según el momento del día: Las funciones y necesidades de la piel cambian de día y de noche por lo que es importante seguir una rutina específica y, por lo tanto, utilizar productos que potencien lo que la piel necesita en cada momento. Por la mañana el objetivo es hidratar y proteger la piel de todas las agresiones externas. Por la noche, en cambio, la rutina facial debe centrarse en reparar y renovar la piel, ya que se ponen en marcha los mecanismos de reparación y regeneración celular y la piel es mucho más receptiva a la absorción de los principios activos. Es el momento ideal para utilizar productos antiedad, ya que los tratamientos son mucho más efectivos durante la noche.

Por su parte, la farmacéutica Mónica Rangel, fundadora de Codes ID Cosmetics, comenta lo siguiente: “Si en estos días helados tu piel ha experimentado signos de tirantez, acartonamiento, ligera sensibilidad, enrojecimiento o en el peor de los casos, extrema sequedad, eccemas y descamación (caso de pieles atópicas, rosáceas, pieles acnéicas en fase de recuperación post tratamientos orales y tópicos) recomiendo lo siguiente”:

Temperaturas gélidas | iStock

Revisa tus cosméticos (limpieza, tónicos, ampollas, sérums, cremas) y utiliza en estos “días helados”, en tu rutina de día y/o nocturna, todos aquellos que contengan los siguientes ingredientes cosméticos (los identifico en orden de prioridad y la mayoría válidos para TODO tipo de piel, para TODAS las zonas cutáneas del cuerpo (excepto mucosas) y para TODAS las edades: bebés, niños, adultos.

1- Ceramidas

2- Escualeno ó Escualano

3- Esfingolípidos

4- Sodium PCA

5- Probióticos: Lactococcus ferment lysate, Lactobacillus que preservan el #microbioma de su piel

6- Prebióticos: oligosacaridos, biosacaridos como Alpha-Glucan Oligosaccharide, Saccharide Isomerate, son sustratos bio-selectivo que protege y estimula la flora microbiana beneficiosa de la piel.

Los que alivian los signos de deshidratación: sequedad, tirantez, enrojecimiento, picor, descamación...

7- Ácido Hialurónico, Pantenol, Aloe Vera, Alantoína

8- Hidrolato: Agua de rosas, de Azhar

9- Aceites vegetales: Cártamo, Maíz , Algodón, Argán, Mosqueta, Oliva, Almendras, Onagra, Coco, Aguacate (pieles secas o muy secas) o Girasol, Jojoba (pieles mixtas grasas)

10- Manteca de Karité

11- Extracto de flores de malva, de Hamamelis, de Avena, de Melisa, Orquídea: calmante, anti irritantes

12- Vitaminas A, C, E, Hidroxitirosol, Vitis vinífera (Resveratrol): minimizan el estrés oxidativo de la piel

13- Aceites Esenciales: de Siempreviva Amarilla, Manzanilla Romana, Manzanilla Alemana (contienen Bisabolol), de Lavanda, de Espliego Macho,

Lo más importante, hidrata

Ya lo hemos dicho más arriba, el agua es tu aliado. Y además: “Intenta realizar tu rutina completa porque en la sinergia de estos activos cosméticos, está el secreto de reparar tu barrera epidérmica y evitar la pérdida de agua transepidérmica y disfrutar de una piel humectada, suave y jugosa frente al invierno". Rangel continúa: “Evita utilizar estos días muy fríos cosméticos con alcohol denat, con Ácidos como glicólico, Alfa hidroxiácidos, retinol, despigmentantes como: Ácido Kójico, Arbutina, Resorcinol”.