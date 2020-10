La mejor estrategia para que tu piel esté siempre radiante

La piel es una de las partes del cuerpo más propensa a experimentar cambios. Desde la adolescencia hasta la vejez, el cutis varía enormemente y, más aún, si no lo cuidamos. Las hormonas y algunos factores externos, como la exposición a los rayos solares o a la contaminación, pueden hacer que aparezcan en él granitos, manchas, ronchas o arrugas de todo tipo. En este vídeo te contamos el secreto para lucir una piel perfecta todo el año.

Para tener una piel radiante es necesario cuidarla. Para ello, es fundamental mantenernos hidratados, es decir, beber al menos dos litros de agua al día, y llevar una dieta sana y equilibrada. Por supuesto, debemos protegernos de los rayos del sol, que pueden tener un efecto cancerígeno a largo plazo, y limpiar la piel con productos específicos para evitar que se acumulen grasas e impurezas.

No obstante, por mucho que lleves una rutina del cuidado de la piel perfecta, es posible que no consigas los resultados que esperas. Por supuesto, cada persona tiene una piel totalmente diferente y tiene unas necesidades muy específicas. No obstante, puede que estés cometiendo un error que te impide tener un rostro impecable.

Debes tener en cuenta muchos factores a la hora de comprar los productos que vas a utilizar para limpiar tu piel o hidratarla. Por supuesto, si tienes dudas, siempre puedes preguntar a un dermatólogo cuáles son los más idóneos para ti. También es fundamental que tengas en cuenta el lugar en el que vives, por la presencia de contaminación en el aire y el tipo de agua que la ciudad o el pueblo posee.

En este vídeo te damos las claves para lucir una piel perfecta durante todo el año. Conseguirás un cutis increíble con solo un pequeño cambio en tu rutina de cuidado facial.

