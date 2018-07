Estos trucos te ayudarán a tener el pelo siempre limpio

Para conseguirlo, solo tenemos que cambiar algunos hábitos –e incorporar otros– y luciremos un cabello sano, brillante y limpio durante al menos un par de días. O más.

1- No lo laves en exceso. Antes de empezar con el plan de choque contra la grasa capilar conviene tener en cuenta “que la grasa no es mala, pues de hecho está ahí para proteger el cuero cabelludo”, explica Nando Calvo, estilista y propietario de la peluquería Nando's, en el barrio de Sant Antoni de Barcelona. Por tanto, es conveniente entender que no hay que lavar el cabello a la mínima que lo veamos ligeramente graso, sino ser conscientes de que esa pequeña capa cumple su función. Miguel Padilla, de Tribu Hair Salon, también en Barcelona, coincide: “Es recomendable comenzar a lavar el pelo cada dos días, de manera que el cuero cabelludo se vaya acostumbrando poco a poco a generar menos grasa”, explica. Los resultados se notan en pocas semanas.

2- Cuidado con los fijadores convencionales. Lacas, espumas, ceras, gominas y demás fijadores suelen ensuciar notablemente el cabello. Para evitarlo, hay dos opciones: “Optar por cortes de pelo y peinados que respeten la forma y textura natural del cabello y requieran utilizar menos productos, o intentar comprar siempre fijadores orgánicos, sin parabenos, con activos naturales que dejan muchos menos residuos”, recomienda Calvo.

3- Mejor largos que cortos. Si nuestro problema es que tenemos un cabello con tendencia a engrasarse, lo mejor que podemos hacer es apostar por melenas largas, “ya que a partir de los hombros la punta tiende a resecarse y el cabello tiene un aspecto menos graso”, explica el estilista. Los flequillos también suelen ser un mal negocio si lo que queremos es mantener el pelo limpio más días: al estar en contacto con la grasa de la frente suelen ensuciarse más.

4- Apuesta por los recogidos. Los manoseamos menos y están menos en contacto con el ambiente, de manera que nos ayudarán a mantener el cabello impoluto. Un buen consejo es dejar el pelo suelto el día que lo lavamos y apostar por un recogido al día siguiente, de manera que vayamos acostumbrando al cuero cabelludo a reducir los lavados sin que se note demasiado. Calvo asegura que “los cabellos finos suelen engrasarse más, mientras que los más gruesos y ondulados aguantan mucho mejor”, explica. De hecho, hay quien prefiere su melena al día siguiente de haberla lavado, precisamente “porque el día que la lavas no tiene peso, no tiene cuerpo, y es cuando el cuero cabelludo genera algo de grasa que el cabello adquiere la forma que deseamos”.

Mujer con coleta | iStock

5- Tintes, sí, pero con moderación. Pese a los avances en materia de tintes, y la cantidad de productos naturales que encontramos en el mercado, “el cabello teñido sigue tendiendo a resecarse ligeramente, por tanto hay que cuidarlo especialmente bien”, asegura Calvo. “El tinte suele arrastrar grasa capilar, de manera que puede ser una buena salida para quienes desean reducir la grasa. Una opción puede ser ir tiñendo la raíz grasa periódicamente, y sobre todo cortar a menudo, y cuidar especialmente el cabello para evitar la deshidratación”, explica Calvo.

6- Planchas y secador, aliados de los que no hay que fiarse. Lo mismo que ocurre con los tintes, tanto las planchas como el secador tienden a quitar la humedad del cabello, algo que puede ser relativamente positivo para quienes quieren combatir la grasa, aunque con sus peros, ya que puede acabar siendo peor el remedio que la enfermedad. Calvo recomienda utilizarlos esporádicamente, ya que pese a que nos ayuden a reducir la grasa también resecarán el cabello, y un uso excesivo lo puede dejar seco y sin vida.