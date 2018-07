Estos son los mejores productos de belleza que encontrarás en los supermercados

Anticelulíticos

En verdad que no funcionan si no van acompañados de masajes, ejercicio y dieta. Y si haces estas tres cosas podrías prescindir de ellos. Pero, si aun así quieres contribuir a que la piel de naranja y los odiosos agujeritos desaparezcan, debes hacerte con un anticelulítico. Y como es casi un producto secundario, no hace falta que inviertas más que lo mínimo. El de Mercadona es el top de los tops.

Agua micelar

Se han puesto de moda. En verdad, son como el tónico de toda la vida que siempre han utilizado nuestras madres. Puedes encontrar desde agua de rosas o tónicos por tipos de pieles. Pero estarás triunfando si encuentras productos más complejos para la piel como el agua micelar, productos para utilizar con un algodón y que limpian en profundidad y mucho mejor desde el maquillaje, los ojos o pasando por los labios. El de Alipende de Ahorra Más, es de los mejores.

Bases y esmaltes

Los peores esmaltes del mercado son los de las grandes firmas de moda y lujo. Con mucha diferencia. Por eso apostar por bases, ablanda cutículas, esmaltes protectores del color… será una de las mejores inversiones que puedes hacer por muy poco dinero y con una gran variedad de productos en este sentido. Incluso los top coat (secantes rápidos) son la gran inversión de cosmética de supermercado. Primark tiene una de las gamas de colores más amplias, y Carrefour tiene opciones de tratamiento muy económicas.

Crema hidratante | iStock

Hidratantes de noche

A una hidratante de día se le exige que aporte luz, protección solar, que nutra y que aguante al menos una jornada laboral. En el supermercado vamos a elegir las que trabajan de noche, que no llevan protección solar, que nutren e hidratan cuando la piel está descansando y no necesitas ese extra o tratamiento añadido de otras cremas. La elasticidad y que la piel esté jugosa será la clave de un rostro despejado y donde no se marquen las líneas de expresión y arrugas. Por supuesto, aquí la opción de la crema ‘cien’ de Lidl.

Jabón clásico

Neutro, sencillo, natural, la pastilla de jabón para cuidar la piel en el baño y en la ducha es un clásico de la limpieza, sin añadidos, aditivos, ni perfumes. Un jabón con ph neutro será suficiente para tener la piel limpia y volver a oler a ese aroma que recordabas de niña, a baño reparador tras un día agotador.

Laca

Es de los productos más infravalorados pero de los más necesarios, no sólo para recogidos, sino también para rizos, alisados, tupés masculinos. La mejor laca del mercado sigue siendo la que utilizaban nuestras abuelas: no apelmaza, no mancha el pelo, se retira con un peine, tiene diferentes tamaños y su color azul es inconfundible. Una inversión a tener en cuenta y elegir el producto por su efectividad. Aquí la ganadora es la laca Nelly de toda la vida, un bestseller de las perfumerías de barrio y de los supermercados.

Complementos de pelo

Nadie sabe a ciencia cierta cuántas horquillas y gomas de pelo habrás perdido en toda tu vida, por eso lo mejor es comprar las más baratas. Las vas a perder igual y seguirán apareciendo en bolsos, maletas y al final del cajón cuando hagas limpieza. En los supermercados encontrarás gomas de todos los colores, formas, brillos… horquillas para cada tipo de cabello y, por supuesto, el complemento estrella de este año, la goma elástica transparente en sus múltiples versiones. Más barata que en la farmacia e igual de efectiva. Hipercor tiene una gran oferta de complementos de pelo a precios que te sorprenderán.