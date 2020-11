Estos son los cortes y peinados que favorecen con la mascarilla

Llevar puesta la mascarilla es lo que toca. Y aunque ya las hay elegantes y estilosas, no hay que olvidar que se trata de una medida de protección para mantenernos nosotros mismos y también a los demás a salvo. Es importante saber qué máscaras puedes usar, cómo ponértelas correctamente, cómo llevarlas y cómo limpiarlas después de su uso si no son desechables.

No tocarse la cara se convirtió en un consejo esencial a principios de la pandemia, y sigue siendo fundamental incluso cuando las mascarillas ya forman parte de nuestra vida. Por eso la manera en la que lleves el pelo es igualmente importante. Los largos mechones de pelo se te pegan a la cara, el flequillo que se te mete en los ojos o el mechón rebelde que no paras de colocar detrás de la oreja son movimientos inconscientes que todas hacemos en un momento dado y que con el uso de la mascarilla deberíamos evitar para no contaminarla.

No se trata de que lleves todo el día el pelo recogido en una cola de caballo. Hemos hablado con expertos estilitas y peluqueros y estos son los cortes y peinados que nos recomiendan para mantener las manos lejos del rostro y a la vez lucir fantásticas con mascarilla.

Para las más valientes

El corte bob, que en su versión original llega hasta la barbilla y tiene los contornos muy definidos, pero que cada temporada se reinventa ofreciendo muchas posibilidades, es el elegido por David Lesur, director de formación de los salones David Künzle en Madrid: “Como buen francés, me quedo con un bob corto, pero igualmente un pixie o un mullet también estarían bien. En cualquier caso, renunciar a las grandes y largas melenas para optar por la comodidad cuando tenemos que llevar mascarilla muchas horas es lo mejor. Si no nos atrevemos a cortar tanto, las capas delanteras, los moños bajos y las coletas pueden ser la solución más favorecedora”.

Pelo corto y mascarilla | iStock

No sin mi melena

Sonia Atanes, directora del salón de taninoplastia Sonia Atanes Hair Beauty, de Madrid asegura que ha llegado el momento de meter la tijera. “Los cortes bob, pixie, shag, las melenas midi… van bien para poder llevar mascarilla, pues son cortes bastante adaptables”. Pero tranquilas, pues si tenemos el cabello muy largo y no queremos renunciar a esa melenaza que tanto tiempo y trabajo nos ha costado conseguir, Atanes pone la solución en el peinado: “Un recogido, bun o coleta, pueden facilitar mucho nuestros movimientos porque así el cabello no nos estorba. No obstante, depende de la actividad a la que nos dediquemos. Para algunas profesiones la mascarilla puede ser más molesta que para otras”.

No te olvides de las trenzas. Con este peinado clásico y atemporal no tendrás que preocuparte por quitarte ningún mechón de pelo de la cara cuando lleves puesta la mascarilla. Si buscas una apariencia divertida y romántica, las trenzas francesas son una solución elegante y práctica para mantener el pelo controlado. Prueba a hacerte una cola de caballo en lugar de una trenza en la parte posterior para ahorrar tiempo y refrescar el look. También puedes optar por no trenzar todo el cabello, sino sólo las secciones superiores, dejando los lados lisos.

La medida justa

El blunt es un corte sin capas, muy elegante para el cabello liso y fino, aunque puede hacerse más texturizado para cabello con un poco de cuerpo. Un corte de pelo estilo blunt puede ayudarnos además a solventar las puntas dañadas y mejorar la salud general del cabello. Y lo mejor, es un estilo que se adapta bien a todo tipo de rostros y que requiere un mantenimiento muy bajo.

Roxana Gutu, directora del salón de peluquería Lobelia Sagasta, lo recomienda para sobrellevar con estilo y comodidad el uso de la mascarilla. “El blunt es perfecto en rostros redondos, cuadrados o alargados, no da problemas con la mascarilla porque también es muy versátil y además se ve siempre bien, ya sea corto, largo, desfilado o degradado”, recuerda la experta. “También podemos optar por las melenas midi, que están muy de moda y van hasta la barbilla pero sin tocar el hombro, perfectas igualmente para esta época del año si llevamos jerseys de cuello alto o bufandas”.