Estos son algunos de los bulos cosméticos que verás en redes

El sector de la alimentación es uno de los que se lleva más bulos, si tuviésemos que hacer un ranking. No digamos ya el de la salud (lo de que te resfrías si duermes con el pelo mojado o las dos horas de digestión tras comer son ampliamente conocidos), pero el de la belleza no se queda atrás. Y más, desde que existen las redes sociales: se expande más rápidamente y llega a más gente.

Hoy vamos a tratar unos cuantos bulos cosméticos, en este caso, vistos en la red de moda, Tik Tok, y tiramos de profesionales en cosmética para que nos iluminen sobre la temática.

- No se te ocurra mezclar vitamina C con…: “No se te ocurra combinar vitamina C con retinol porque son exfoliantes”. Ojo que muchas afirmaciones no tienen por qué ser verdades absolutas y a menudo, no lo son: “Variará mucho según las formulaciones de cada marca, ya que no se puede meter en un mismo saco todas las versiones de un ingrediente. Ni todos los retinoides son solo para la noche, ni todas las vitaminas C son exfoliantes, por ejemplo”, comenta Raquel González, directora de educación de Perricone MD. Para saber si un producto puede usarse con otros conviene acudir a un experto que te dirá a qué horas hacerlos, en qué condiciones, etc.

Así las cosas, ¿con qué no deberías combinar la vitamina C? Si te fías de lo que llega por la red (y nos da igual que sea esta u otra, Tik Tok es solo un ejemplo), te dirán que la vitamina C prácticamente no se puede combinar con nada, se libran pocos ingredientes, más allá del ácido hialurónico. Su explicación se basa en que todos estos principios tienen cierta capacidad exfoliante, y entienden así que, si se unen, podrían sobre exfoliar la piel. Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8 dice lo siguiente al respecto: “La vitamina C y la vitamina A son exfoliantes solo a un pH inferior a 3 y en una versión concreta de prescripción médica, la versión cívica. Las formulaciones de uso cosmético se fundamentan en versiones estables del principio y hay productos de venta al público, aprobados por la UE, que combinan varios principios con vitamina C”.

Crema hidratante | iStock

- No se te ocurra combinar ácidos: ni se te pase por la cabeza unir ácidos salicílicos y clicólico…. Aunque luego en el mercado hay cientos de productos que los combinan… "Combinados en un mismo producto, conseguimos tratar la piel en diferentes capas debido a la diferencia entre sus pesos moleculares y sus niveles de pH, por ejemplo.", expresa Estefanía Nieto, directora técnica de la misma firma.

- Pasa del contorno de ojos: según algunos usuarios, bastaría mezclar una hidratante con un retinol (nos convertimos en químicas) para sustituir a un contorno convencional. “Es cierto que un contorno es uno de esos productos de los que antes se puede prescindir porque otros son más relevantes, pero si vamos a usarlo, siempre tiene que ser específico. La piel de esta zona es más fina y sensible y además, su nivel de pH es diferente, por eso no conviene aplicar ahí productos ideados para otras áreas de la cara. De hecho, si aplicamos un retinol ni diseñado para contorno de ojos, podremos tener efectos adversos, produciendo irritación en la piel y una cascada de envejecimiento por un proceso inflamatorio”, dice Valeria Navarro, directora técnica de Boutijour.