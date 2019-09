Será por opciones: en el mercado tienes muchas CC creams (por no hablar de las BB creams), no hay firma de cosmética que no tenga la suya, y no lo tienes muy claro a la hora de decantarte por una u otra. Pero para eso estamos aquí: hablamos con Eva Juarranz, de la firma de lujo It Cosmetics, recientemente adquirida por L’Oréal, quien nos da unos útiles consejos a la hora de elegir una de estas cremas:

- “Creo que uno de los detalles principales es el tratamiento que ofrezca la crema. Fíjate que no solo te dé una cobertura total, en cuanto a color, sino que además tenga un factor de protección solar importante y un anti-edad”, comenta Juarranz.

- La idea de base de estas cremas es que sean un todo en uno, pero no todas las formulaciones son iguales: “Si buscas ponerte un único producto, podrías ponerte la CC cream de It Cosmetics, que lleva el color, la protección y el anti-edad, pero mi consejo es que te pongas tu hidratante, tu sérum y luego después, la CC cream. Es cierto que podrías ponerte únicamente la CC cream, porque sí que notas la hidratación cuando te la aplicas, pero a la usuaria española le gusta ponerse su hidratante”.

- Y una de las cuestiones más peliagudas, ¿cómo elegir el color? “El secreto está en elegir exactamente el tono de tu piel, para que se funda más. Ni uno más (hay muchas mujeres que escogen un tono mayor para darse más color), ni uno menos. ¿Cómo saber cuál es tu tono exacto? Te pones un poco en el corte de la barbilla y el cuello y así lo ves. Si quieres más color, es mejor que después de la CC cream te apliques unos polvos de sol”, añade.

Joven maquillándose | iStock

- Aunque habitualmente nos aplicamos estas cremas con la mano, la experta aconseja hacerlo con brocha: te pones un poco en la mano, lo aplicas con la yema de los dedos en la cara, y lo vas difuminando con la brocha. “Es más efectivo y mucho más higiénico, por mucho que siempre nos lavemos las manos, y eso por ejemplo, es mucho mejor para las pieles sensibles. Si te la aplicas con una brocha más grande, dará un aspecto más natural. Si quieres una cobertura mayor, te la aplicas con una brocha más fina”.

- Un último consejo: cuando te vayas a comprar uno de estos productos, elige uno que tenga un factor de protección alto: “Muchas veces vemos lo del SPF y ya pensamos que vamos protegidas, pero un índice 15 te protege apenas dos horas. Es importante elegir uno muy alto, estar protegidas del sol todo el día evita el envejecimiento prematuro de la piel”, finaliza la experta de It Cosmetics.