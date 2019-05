Esto es lo que de verdad funciona para eliminar la celulitis (y además, es muy barato)

La celulitis o “lipodistrofia ginecoide” es la acumulación de nódulos adiposos (o sea, lo que se conoce vulgarmente como grasa) en el tejido subuctáneo de algunas zonas del cuerpo, como por ejemplo, los glúteos, las caderas, los muslos, el abdomen, los brazos…

¿Te suena todo esto, verdad? Si te suena es que eres una de las “afortunadas” en tener la papeleta de la celulitis pero tranqui, que no estás sola: es un mal muy común.

Lo primero que debes saber es que no estamos aquí para darte una solución milagrosa, porque no la tenemos y no existe (esto es como lo de la alopecia masculina, salvo el implante de pelo, todo lo demás, son cuentos, si no, no habría calvos por las calles). Dicho lo cual, aunque no hay milagros para la celulitis sí que hay cosas que funcionan y además, salen gratis. No como esa súper crema que te has comprado en la farmacia que promete quitártela y que te ha costado un riñón y parte del otro.

Primero debes saber en qué fase te encuentras: estás en la primera fase si no tienes hoyuelos (la famosa piel de naranja) a la vista pero, si te pellizcas, sí que afloran. En la segunda fase, los hoyuelos están presentes cuando estás de pie pero, si te tumbas, desaparecen. Cuando los hoyuelos son visibles en cualquier postura, estarías en la tercera fase. En la cuarta, además de los hoyitos, se ven nódulos duros.

Y, ¿qué puedes hacer para combatirla? Pues mira, una cosa que no te costará mucho trabajo (aunque a algunas personas sí) y que te saldrá gratis (o casi): incrementar la hidratación. Sea a base de agua (mucha mucha agua, verás cómo notas la diferencia en un par de semanas), también infusiones (la de cola de caballo viene muy bien, también el té verde… en definitiva, cualquier infusión que ayude a eliminar, que esa diurética).

Otros tips que te vendrán muy bien es reducir la ingesta de sal en las comidas, tomar alimentos ricos en potasio (plátano, frutos secos, espinacas), porque mejoran la circulación. Los alimentos depurativos no pueden faltar en tu dieta: apio, espárragos, alcachofa, piña). Y además, no está de más ingerir vitamina C (en fruta, no en zumos), porque fortalece los capilares.

Hay otros hábitos que te ayudaran a mejorar su aspecto y casi a eliminarla: el deporte (mira estos ejercicios para los muslos) o, dicho de otra forma, que evites el sedentarismo. Aprovecha en la oficina cualquier excusa para levantarte. Sube escaleras, nada de ascensor (que además es muy bueno para fortalecer culete). Evita posturas que ralenticen el retorno venoso, como cruzar las piernas o estar mucho tiempo de pie o sentado. Y, a la hora de la ducha y aunque en invierno cueste, primero pasa tus piernas, muslos sobre todo, bajo el agua fría: verás cómo mejora la circulación. Si lo acompañas de una esponja exfoliante, mejor que mejor.