Nadie nos avisó pero se veía venir: calorazo del verano con 42 grados a la sombra y mascarilla. Sí, imposible no sudar, no tener la sensación de que vas a morir ahí mismo (sobre todo si no estás en la playa y tienes el asfalto de la ciudad al lado) y además ahora con mascarilla. Por si era poco el rigor de los veranos en España ahora le añadimos la sacrosanta mascarilla que además, es fundamental sí o sí si queremos evitar el contagio del dichoso coronavirus.

Pero, ¿qué pasa con la mascarilla? Pues que te acaloras y sudas mucho más, sobre todo si utilizas una que no sea quirúrgica, es decir, la FFP2, por ejemplo. Nuestra primera recomendación es que en la calle utilices una mascarilla quirúrgica, verás que es más fina y podrás respirar mejor (y también, sudarás menos) y dejes la otra para espacios cerrados.

Pero aún así, acabarás acalorada y como quitarse la mascarilla no es opción, ¿qué puedes hacer? Pues bien, hay un elemento que cabe perfectamente en tu bolso y que este verano de este año maldito no debe faltar: una bruma en formato spray. Este producto te ayudará a hidratar el rostro y sobre todo, te refrescará la piel. En algunos casos además, sus formulaciones tienen efectos calmantes y revitalizantes, según los ingredientes. Otro beneficio: está especialmente indicada para pieles mixtas y con brillos, ya que los elimina al instante.

Bruma en spray | iStock

“El uso continuado de mascarillas crea un ambiente húmedo en la piel y evita la normal transpiración de la misma. Por esto, es normal encontrar pieles con síntomas de deshidratación, así como brotes de acné derivados de su uso. A lo anterior, debemos añadir el efecto irritativo que puede producir el roce continuo de la mascarilla en la piel. Con todos estos efectos negativos, cobra especial importancia el cuidado de la piel no sólo con productos que ayuden a hidratarla y calmarla, sino también con productos que mejoren su función barrera”, dice María Murillo, Marketing Manager en Uriage España.

Esta marca comercializa varios productos que tienen como base oligoelementos y sales minerales, elementos que ayudarán a tu piel a restablecerse (amén de refrescarla al instante) y que son tan suaves que puedes utilizarlos a diario e incluso, varias veces.

Otras formulaciones incluyen también silicio (que refuerza la película hidrolipídica de la piel), calcio, magnesio e incluso, aceite de almendras, idóneo para calmar la piel de las irritaciones que pueda generarte el uso continuo de la mascarilla. En resumen, una compra que no debe faltar en tu lista este verano y que junto a tus básicos del bolso (kleenex, labial, crema protectora solar, sérum y botella de agua), te harán llevar mejor los calores del estío.