Estas son las sombras que más te favorecen según el color de tus ojos

Si alguna vez has visto un maquillaje de ojos espectacular en una revista o en una fotografía de Instagram y lo has intentado recrear pero con el resultado no te has quedado para nada favorecida, puede que se deba a tu color de ojos. Descubre en este vídeo de NovaLife qué sombras puedes añadir a tus párpados dependiendo del color que tenga tu iris.

No todas las personas tenemos el mismo color de ojos. Hay quienes los tienen azules, marrones, verdes e, incluso, existen personas cuyos ojos son de colores menos frecuentes como el ámbar, el gris o el violeta. Por este motivo, no todos los tonos de sombras de maquillaje para ojos te vendrán bien.

El maquillaje debe aplicarse para resaltar nuestros rasgos, por ello debemos conocer bien la anatomía de nuestro rostro para sacarnos el máximo partido posible. En esta tarea influye la práctica y la técnica pero también el conocimiento de la rueda cromática y de sus tonos complementarios y análogos.

Al igual que al combinar prendas, a la hora de realizar un maquillaje debes tener en cuenta qué colores son los que más te pueden favorecer. Por mucho que te gusten los smokey eyes si tu iris es de un determinado color no resaltará tanto como si lo es de otro. En este vídeo te dejamos el listado de tonos de sombras que puedes combinar según el color de tus ojos.

Otro factor a tener en cuenta también cuando nos maquillamos los ojos es la forma de estos. Cuando apliquemos las sombras deberemos observar si nuestro ojo es más grande o pequeño, si están más o menos separados o si las cuencas están caídas o no.

