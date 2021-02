Esta es la tendencia de TikTok que está revolucionando las redes

Desde que empezó el año los cambios en la sociedad se han visto marcados por los acontecimientos recientes. La moda y la idea de belleza no iban a quedarse fuera. Así es como hemos empezado el año 2021: ¡Las ojeras son tendencia!

Lo bueno de todo esto es que dentro de los parámetros que siempre nos han ido marcando, y que en ocasiones son imposibles de cumplir, y de los estereotipos de lo que es bello o de cómo se supone que ha de ser una mujer guapa, esta nueva revolución se acerca un poco más a la realidad de muchas mujeres, dándoles la oportunidad de amar lo que en muchas ocasiones han considerado “imperfecciones” que ocultar.

¿Cómo se han puesto las ojeras de moda?

Pues sorprendentemente gracias a la plataforma de TikTok, una de las redes sociales que está marcando tendencia desde hace unos años. Desde qué color de pelo es el que más mola, los cortes más chics, los outfits que todo/as se quieren poner, tutoriales de maquillaje… o, como en este caso, qué se considera bello en el rostro de una mujer.

Durante años hemos tenido que lidiar con la idea de que las ojeras nos estropeaban la cara, que eran señal de que no estabas sana, que no habías dormido o que no tenías dinero para taparlas o cuidarlas con infinitas cremas hidratantes, sueños reparadores, caros tratamientos o kilos de corrector de ojeras.

En definitiva, llevan años diciéndonos que las tenemos que odiar… hasta ahora. Hace unas semanas dos vídeos se empezaron a hacer virales hasta el punto que derivaron en parodias y en respuestas de muchas mujeres diciendo que “ahora estaban de moda” mientras visibilizaban que ellas también tenían ojeras marcadas.

Vídeos virales de cómo maquillar las ojeras

Ya sea remarcándolas o dándoles énfasis, las chicas de TikTok ahora hacen tutoriales de cómo maquillar las ojeras para que se noten más. Utilizan concealer más oscuro que su color natural de piel o de un tono más cálido. La idea es que no se vea negra, sino natural. Ojo, porque parece que no todas las ojeras están de moda… Cosa que también tiene sus matices negativos. Os dejamos dos de los vídeos más virales, para que los juzguéis por vosotras mismas.