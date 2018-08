Cura y elimina ese terrible grano que te ha salido y no puedes dejar de mirar

Sigue estos pasos y olvídate de él

Todas odiamos ese temido momento en el que nos miramos al espejo por la mañana, después de levantarnos, y nos encontramos con uno de nuestros mayores enemigos, los granos. Algo que no podemos evitar que pase pero que no somos capaces de olvidar, y es que cuando te sale un grano es muy difícil dejar de pensar que está ahí. Por ello os vamos a dar una serie de trucos caseros para curar estos granitos rebeldes de última hora y cómo taparlos para que parezca que no están. Pincha en el siguiente vídeo y sigue los pasos ¡no puede ser más fácil!