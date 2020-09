Cuatro mitos sobre el contorno de ojos

Es, junto con el sérum y la hidratante, tu kit básico de belleza de cada mañana pero, ¡ay! Has leído tantas cosas sobre el contorno de ojos que ya no tienes nada claro si lo estás aplicando bien o mal. Que no cunda el pánico, acudimos en tu ayuda.

- Si te lo pones solo debajo de los ojos, lo estás haciendo mal: perfectamente puedes ponerlo en el párpado superior. “Hay firmas que ofrecen contornos específicos para arriba y abajo, pero normalmente un contorno puede usarse en ambas zonas. Yo recomiendo cubrir la zona de la cuenta inferior, la superior e incluso, el área del entrecejo”, dice Catalina Narváez, directora de educación de Aromatherapy Associates. Y un consejo extra: incluso puedes ponerte un poquito en el labio superior, para retrasar el temido “código de barras”.

- ¿Te lo aplicas con toquecitos? Pues tampoco: lo que sustenta este consejo es que dicen que, con esos toquecitos, mejoras la circulación de la zona y no se daña esa piel. “En contornos de ojos que necesitan promover la circulación, será bueno, por ejemplo en aquellos más oscuros. No obstante, no tiene que ser con el dedo anular, sirve cualquier siempre que se tenga cuidado con la presión. Aparte, por ejemplo, para quienes retienen líquido, es mejor hacer una técnica de arrastre, desde el centro hasta la sien, fomentando el drenaje linfático", añade Raquel González, directora de educación de Perricone MD.

- ¿Cuánta cantidad debes ponerte? Seguro que has leído que lo aconsejable es una cantidad similar a un guisante. Por lo general, “con una cantidad similar a un grano de arroz, o sea, prácticamente nada, deberíamos tener para los dos ojos. De hecho, muchos casos de cúmulos de grasa en el contorno vienen por aplicar demasiado producto. Hay que aplicar lo justo para cubrir la zona sin necesidad de trabajar demasiado”, dice Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Contorno de ojos | iStock

- ¿Puedes ponerte un producto con retinol o no es conveniente? Es verdad que esta zona es muy sensible y debe tenerse especial cuidado con los principios activos del producto que apliques. “El retinol es tremendamente positivo para tratar la pigmentación o las arrugas y finas líneas de esta zona, ya que acelerará la renovación de la piel. Lo único, debe ser específico”, comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Lo que sí debes tener en cuenta a la hora de aplicarte el contorno es que debe ser un producto específico para esa zona: aquí sí que es mejor no hacer experimentos y aplicar cremas que no sean las adecuadas.