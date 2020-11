Cuatro cosméticos que usaba tu abuela (o tu madre) y que tú también deberías usar

La has visto en casa de tus padres durante años. O quizás, en la de tu abuela, que no usaba cosmético alguno más que esa crema que se aplicaba todas las mañanas, y mira qué piel. Sip, hay cosméticos que no solo no pasan de moda sino que siguen siendo mano de santo para tu piel o para tu pelo. Son esos básicos que no saben de generaciones: veamos algunos de ellos.

- Abéñula: esta pócima mágica viene en formatos pequeñitos y la puedes encontrar en farmacias y parafarmacias. ¿Para qué sirve? Pues para tener unos pestañones de infarto, de estos que no necesitan rímel alguno. Es un producto que previene la caída de las pestañas ya que las fortalece, también aporta luminosidad a los ojos, gracias a la nutrición que aporta. De este modo, podrás conseguir una mirada brillante y unas pestañas revitalizadas por completo. La tienes en varios colores pero te aconsejamos el blanco, por una razón básica: se debe aplicar por la noche, cuando te vayas a dormir (huelga decirlo pero por si acaso, con los ojos ya desmaquillados). Basta un poquito, porque es muy denso, y te lo aplicas en las pestañas y santas pascuas. El problema si eliges una de color es que, como te lo pones para irte a dormir, dejarás manchadas las sábanas de la cama.. pero tú decides.

Pestañas | iStock

- La crema de la caja azul: sí, lo has adivinado, nos referimos a la Nivea de toda la vida que incluso muchos cirujanos plásticos recomiendan para mejorar el aspecto de la piel tras cicatrices. Como es muy densa y muy grasa (ojo, si tienes la piel del rostro grasa es mejor que no la apliques y que tampoco lo hagas en verano), es un fabuloso nutriente para pieles secas o para ponerte ahora en invierno que, con las calefacciones, el ambiente se reseca más. Además, resulta muy económica porque su densidad hace que no requieras aplicarte mucho producto, y así, puede durarte meses. Muchas ginecólogas la recomiendan incluso para prevenir las estrías de la tripa en el embarazo. Por servir, sirve hasta para darle vidilla a la piel de algunos bolsos. Un todo en uno básico que deberías tener en tu casa, sí o sí.

- Agua de rosas: lo mismo sirve para un roto que para un descosido. ¿Quieres perfumar de forma agradable pero sin pasarte, la ropa de cama? Agua de rosas. ¿Quieres irte a dormir con unas gotitas de algo rico? Agua de rosas. ¿Quieres un desmaquillante fabuloso? Pues lo mismo. Incluso la hay que puedes utilizar en cocina, en las recetas de tus postres. Simplemente, maravilloso.

- Crema Bepanthol: si tienes niños pequeños, seguro que esta crema te suena. Está recomendada para el cuidado de la pi el seca y con tendencia a la irritación, pero va más allá de las rozaduras del pañal. De hecho, viene fenomenal si tienes la piel muy sensible por tratamientos de estética, por el frío, porque esté deshidratada tras una larga exposición al sol en verano. Incluso hay hombres que se la aplican tras el afeitado, para calmar la irritación de la piel.