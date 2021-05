Consejos para que tu pelo rubio no acabe verde con el sol

Te encanta tu melena rubia. La cuidas, la cepillas, la mimas, la tratas con esmero pero ay.. es llegar el verano y temer por esa tonalidad que tanto te gusta. ¿Por qué? Lo sabes porque te lleva pasando muchos años y porque muchas de tus amigas tienen cabellos morenos y a ella no les sucede: el rubio es uno de los tonos que más se estropea con el sol. De hecho, si no tienes cuidado, verás cómo el pelo acaba poniéndose verde, con puntas que se abren y un cabello en general, que no hay quien pueda controlarlo. ¿Qué puedes hacer?

Uno de nuestros principales errores es ponernos a solucionar el problema cuando ya ha llegado y es que la solución pasa por empezar a cuidar ese pelo más claro y dorado unos meses antes: “Los productos que se utilicen deben estar formulados para eliminar los residuos que agentes externos dejan en la melena provocando falta de hidratación, cabello quebradizo y pérdida de color”, dice Xevi Jubany, director Técnico Artístico de la firma de cosméticos profesionales Kin Cosmetics.

Así, los cabellos rubios muy claros, decolorados, grises y también los cabellos blancos deben lavarse con champús “Que neutralicen las tonalidades amarillentas, de este modo conseguiremos sacarles el máximo partido”, dicen en la firma. En este sentido, el experto recomienda por ejemplo los champús lilas (ya hemos hablado de ellos antes). Este tipo de productos acaba con los reflejos amarillos y otras tonalidades indeseadas, de tal forma que tu pelo brillará en su tono. Eso sí, no conviene utilizarlo más de dos o tres veces por semana y alternarlo con otro champú, si no quieres que tus cabello acabe con tonos violáceos.

Mujer con melena rubia | iStock

La rutina de saneamiento es fundamental

No solo el sol afecta a tu cabello, también lo hacen el cloro y la sal. Para deshacerse de ellos hay que utilizar champús libres de sulfatos, parabenos y siliconas y eso siempre que hayas estado en la playa o en la piscina: “Es muy importante efectuar una rutina de saneamiento capilar con tratamientos que contengan propiedades reparadoras para evitar el deterioro de la fibra capilar y, por tanto, del color”, dice Xevi Jubany.

Y añade: "No debemos olvidar que los químicos del cloro penetran en la fibra capilar mucho mejor cuando esta se encuentra debilitada, haciéndose visible en los cabellos rubios en forma de una tonalidad verdosa”.

Además de sanear a conciencia cuando vengas de estar en estos entornos, también conviene proteger tu pelo del sol, de los temidos rayos UVA. “Es muy importante proteger el cabello (especialmente el rubio) de la acción de los rayos UVA para que no quede reseco, deshidratado y desprotegido y, en consecuencia, modifique su tonalidad”, explican los expertos. ¿Cómo puedes hacer esto? Aparte de los consabidos sombreros, gorras y pamelas, puedes utilizar un espray protector solar, mejor si es resistente al agua. Además, te recomendamos ponértelo al menos 15 minutos antes de exponerte al sol.

Ya verás que, si sigues estos consejos, tu rubio maravilloso seguirá del mismo tono cuando acabe la temporada estival.