Consejos para evitar la aparición de las varices en las piernas

Las varices son venas hinchadas y retorcidas que pueden apreciarse a simple vista, normalmente bajo la piel de las piernas. Estas se producen por una alteración de las válvulas venosas, que son las que permiten el flujo unidireccional de la sangre en nuestro sistema cardíaco. Este problema hace que no pueda producirse un retorno eficaz de la sangre al corazón. Normalmente no causan grandes problemas, sin embargo, si el flujo de sangre empeora, pueden presentarse complicaciones. Las más habituales son hinchazón y dolor en las piernas, coágulos sanguíneos y cambios en la piel. Si no quieres que las varices te fastidien, en este vídeo te damos algunos consejos para evitarlas.

Aunque este tipo de mal es una molestia que puede afectar a cualquier persona, lo cierto es que hay factores de riesgo que incrementan las posibilidades de que sufras varices. Ser mujer es uno de los principales. Los cambios hormonales debidos a la pubertad, los embarazos o la menopausia pueden conducir a la aparición de venas varicosas. Además, las píldoras anticonceptivas y la hormonoterapia pueden aumentar el riesgo.

Otros factores que favorecen la aparición de varices son la edad, ya que son más frecuentes cuando superas la barrera de los 50 años, nacer con válvulas defectuosas, tener antecedentes de coágulos sanguíneos en las extremidades inferiores, los antecedentes familiares o la obesidad. Por supuesto, tus hábitos también influirán en la llegada de este problema. Sin embargo, no son ineludibles. Hay cosas que puedes hacer para evitar su aparición y poder lucir unas piernas increíbles y sanas en cualquier época del año.

En este vídeo te damos algunos consejos para evitar la aparición de las molestas varices. Aun así, si sientes que este problema te supera, que el dolor es demasiado intenso o que, simplemente no te gusta cómo se ven tus piernas, siempre puedes acudir a un especialista para intentar encontrar una solución.

