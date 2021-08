Cómo teñirte el pelo con Henna y pigmentos vegetales

Los tintes con certificación natural son una buena opción para aquellas personas que buscan proteger su cabello de sustancias químicas que pueden resultar agresivas para el pelo. Algunos de estos tintes más utilizados son la henna y los pigmentos vegetales. Te contamos cómo teñirte con estos métodos en el vídeo.

En primer lugar, hazte un test de alergia sobre la piel 48 horas antes para asegurarte de que el producto no te genera ninguna reacción. Después, lávate el pelo con un champú neutro y protégete la piel del contorno de la cara con vaselina para que no se te queden manchas. Al salir de la ducha, seca el cabello con una toalla y desenrédalo. Utiliza unos guantes cuando vayas a comenzar con el tinte para no manchar tus manos.

Para realizar la mezcla del tinte, echa los polvos en un cuenco de madera o de plástico. Después, calienta agua a la temperatura que indique las instrucciones del pigmento que hayas adquirido y después mézclala con los polvos hasta conseguir una pasta homogénea. Aplícalo en la raíz del cuero cabelludo y posteriormente, en el resto del pelo. Cuando hayas terminado, ponte un gorro de plástico y espera el tiempo indicado. Una vez pasados los minutos suficientes, aclárate el pelo repetidas veces hasta que el agua salga limpia.

Beneficios de la Henna

La Henna procede de una planta llamada Lawsonia Inermis, de la que se extraen unos polvos que, en contacto con la queratina del cabello, tiñe de manera natural el color del pelo. Es un tinte vegetal que no solo cambia el color, sino que aporta numerosos beneficios capilares. La Henna no estropea el pelo, ya que no lleva decolorante y va desapareciendo de forma gradual con el paso de los meses, por lo que no se aprecia un cambio brusco en el cabello. Además, fortalece y aporta grosor al pelo, cubre las canas y da un color muy natural.

La Henna, así como otros tintes vegetales son buena opción como sustitutos de los tintes normales, los cuales incluyen químicos como amoniaco y peróxido, que dañan el cabello. Además, el uso prolongado y usual de estos tintes convencionales puede causar efectos negativos, como la irritación del cuero cabelludo, las puntas abiertas, aumento de la grasa capilar o la caída del pelo. Por ello, una buena opción para el cambio de color del cabello son los productos vegetales.

