Cómo recuperar la salud del cabello tras el verano

Tu pelo está compuesto por una proteína de la que seguramente has oído hablar, la queratina. Y durante el verano, con los elementos que antes comentábamos, esta proteína se modifica, haciendo que nuestro pelo luzca menos bonito. ¿Qué puedes hacer para recuperar su vitalidad? Ahí van unos cuantos consejillos que conseguirán que tu melena vuelva a lucir resplandeciente:

“Lo idóneo sería haber utilizado una línea de productos específicos para el sol durante el verano. A saber, el champú, el acondicionador, el sérum, la mascarilla, etc. Siempre, en estos productos, que sean sin sulfatos, para ayudar a limpiar el cloro de las piscinas. Si no has utilizado estas líneas, lo que debes hacer después es emplear líneas que sean nutritivas”, comentan en Kamm Peluqueros.

Otra cosa que podemos hacer y con la que verás los resultados enseguida, es un tratamiento con queratina. Con estos tratamientos se corrigen las fisuras que se han producido en la fibra capilar. Verás que tras el tratamiento, el pelo está más suave e hidratado. Pero, ¿puedes hacer algo en casa? Por supuesto, sigue estos tres pasos y verás la mejoría:

- Primero, un exfoliante: existen muchos exfoliantes en el mercado pero debes fijarte que no actúe solo en el tallo sino también, en el cuero cabelludo, que es donde se acumula más suciedad y grasa. Un buen producto limpiará en profundidad tanto el cuero cabelludo como el pelo en sí, quitando las toxinas, restos de salitre, células muertas, excesos de grasa, etc.

Mujer en playa | iStock

- No utilices cualquier champú: a menudo no nos paramos a elegir el champú. Si bien con las cremas somos más cuidadosas, puede que con este producto nos decantemos por el primero que pillemos en el lineal del súper. Muy mal hecho: tienes que elegir bien tu champú. Fíjate bien en su composición y decántate por uno que limpie en profundidad pero que no sea agresivo, mejor suave, porque lo vas a utilizar de forma cotidiana.

- Hidratación extra si es necesario: puede que tu problema no sea la grasa sino que tu cabello, y sobre todo después de las vacaciones, aparece seco reseco, con lo cual tendrás que aportar un extra de hidratación aparte de la aportada por el tratamiento de queratina o el champú. ¿Cómo? A los cabellos muy secos les sienta de maravilla una buena mascarilla, especialmente las indicadas para cabellos debilitados por el sol o sensibles. Y por supuesto, en tu dieta, abusa del agua (siempre hay que estar bien hidratados, algo que notas en tu piel y en tu pelo) y de las frutas y verduras de temporada. Ya verás que si sigues todas estas indicaciones, en poco tiempo recuperarás la luz de tu melena.