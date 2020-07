Saber usar el rímel o el pintalabios no tiene gran misterio, aunque utilizar correctamente el resto de cosméticos supone toda una carrera profesional. Si no sabes por dónde empezar y tienes los ojos redondos, te recomendamos aprender a alargarte los ojos con los sencillos consejos que te mostramos en el vídeo superior.

Una de las muchas ventajas que tiene el maquillaje es lograr con él cambiar e intensificar la mirada. Si tienes los ojos pequeños, con un leve repaso conseguirás aparentar tenerlos grandes; así como también puedes hacer que parezcan rasgados como los de un felino.

Los ojos son uno de los rasgos de la cara que más llaman la atención. Los tengas del color que los tengas, si tienes una mirada profunda e intensa probablemente serás el foco principal vayas donde vayas. Sin embargo, si no tienes los ojos grandes, no te apures, con un poco de maquillaje y maña conseguirás este ansiado y atractivo look.

En primer lugar, para obtener este efecto de ojo rasgado únicamente necesitarás un lápiz de ojos negro, una brocha pequeña y sombras de ojos. También puedes utilizar tu rímel para rematar. A continuación, sigue uno a uno los pasos que te mostramos en el vídeo y... ¡listo! Tu mirada nunca se habrá visto tan intensa.

Por otro lado, si crees estar preparada para delinearte los ojos y lucirlos espectaculares este verano, sigue los consejos que te mostramos en este enlace y luce una mirada aún más atrevida y llamativa que nunca.

SEGURO QUE TE INTERSA:

Maquillaje a prueba de mascarillas: algunos consejos útiles

Maquillaje "no makeup": como lograr el efecto "cara lavada" en 5 minutos