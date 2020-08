Cómo lucir un rostro descansado aunque hayas amanecido con careto

Sea porque trasnochaste viendo series o en una reunión con amigos; sea porque te bebiste todo lo que encontraste a tu paso; sea porque la noche fue horrible y no conseguiste pegar ojo. Y ahí estás tú frente al espejo, sola ante el peligro: bolsas, ojos hinchados, una ojeras kilométricas, la piel del rostro, apagada en general… En definitiva, un desastre.

¿Hay algo que puedas hacer? A ver, milagros no existen, para eso está Fátima, pero sí que hay principios activos y truquitos que pueden mejorar sustancialmente esa cara cansada. Ahí van unos cuantos, se trata sobre todo de que, en poco tiempo, le des energía a tu cara para contrarrestar ese efecto cansancio:

- Tienes que mejorar la elasticidad, revitalizar y dar la luz a ese rostro cuanto antes. Ese es el principal objetivo, entonces, ¿qué principios activos te van a ayudar? El extracto de camelia, rico en catequinas y vitamina C, la vitamina C, el extracto de loto de nieve o el extracto de semillas Hordeum Vulgare, que tiene vitamina BD, vitamina E y selenio, todos muy revitalizantes.

- Busca hidratantes con vitamina C: la vitamina C va a mejorar el aspecto de tu piel al instante, ya lo verás, es como un chute de energía.

- Sobre las ojeras, busca un contorno de ojos que deshinche y a la vez, hidrate e ilumine, ayudando a cubrir las imperfecciones.

Cansancio | iStock

- El ácido hialurónico, el extracto de peonia y el aceite de semillas de albaricoque también ayudarán a mejorar el aspecto de esa piel cansada.

- Echa mano de esas soluciones express (se venden en multitud de tiendas) con poder revitalizante y anti-fatiga. Es aplicarlas y al rato notarás la diferencia.

- No te olvides de una buena cantidad de agua: de hecho, es lo primero que deberías hacer antes de iniciar el ritual de belleza, máxime si no has dormido lo suficiente. La falta de hidratación se traduce en una piel más cansada y cuarteada, así que bebe agua. Por cierto que, aparte de beberla, si te levantas con la cara apagada no hay nada mejor que un buen lavado con agua fría.

- Otra solución es el tónico o agua de romero, ya que esta planta mejora la circulación. Puedes tener infusión de romero en la nevera y aplicártela con espray al levantarte por la mañana.

- Si quieres otro remedio natural, la solución está en el café, que no solo te ayuda a reactivarte por las mañanas sino que puede dar un plus de luz a tu rostro. La cafeína ayuda a reactivar la circulación de la piel y es un remedio que tienes a mano y muy fácil de hacer: mezcla los posos del café, que además harán de exfoliante, con un poco de aceite de coco y aplícalos sobre el rostro durante un ratito. Después, lava con agua fría. Verás que notarás la diferencia.