Cómo hacerte un recogido original para noches especiales

Si maquillarse para muchas mujeres no suele ser tarea fácil, puede que menos aún hacerse recogidos especiales. Algunas veces intentamos hacernos peinados que aparentemente parecen fáciles de peinar y rápidos, pero, en ocasiones, terminamos dándonos por vencidas.

Hacerse recogidos no sólo depende de una misma, también influyen otros factores como el tiempo que hace ese día o el tipo de cabello que tienes: fino, gordo, ondulado, rizado, liso, encrespado...

Seguro que te ha pasado: Da igual lo que te hagas ese día, has decidido ir a la peluquería y has escogido rizarte el pelo para la ocasión, pero el tiempo y la mala suerte se compenetran para que los rizos no te duren ni media hora. Al final sientes que has perdido el tiempo, que es muy valioso y también el dinero que, por desgracia, no cae del cielo.

Puede que te sientas cabreada, al final no podrás llevar un peinado impecable a esa cena o fiesta tan importante. Peinar a cualquiera resulta más fácil que peinarse a una misma, y eso es una faena.

No te preocupes más: hemos encontrado un peinado que puedes hacerte tú misma para cualquier evento al que decidas acudir. Es un recogido fácil, rápido y elegante, pero lo más importante es que puedes hacerte el recogido tú misma.

Da igual que llueva, que esté nevando o que sea el día más caluroso del año. Tu cabello tampoco influirá en este look que te proponemos en Nova Life. Sólo necesitas unas cuantas gomas transparentes. Te mostramos la manera de hacerte el recogido en el tutorial en vídeo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

El truco chino para frenar la caída de cabello

Cómo reparar el cabello seco con remedios naturales

Evita el pelo encrespado en días de lluvia