Cómo hacer que tu manicura y pedicura duren más

Para conseguir unas uñas perfectas, podemos seguir los pasos que Carlota Martínez, responsable de Deborah Lippmann España, explica:

-Exfolia y lima tus uñas: tras una buena exfoliación, puedes limar las uñas con la forma que desees, rectas o redondas.

-Cutículas perfectas: Es importante suavizar las cutículas, después retirarlas suavemente con un palito de naranjo e hidratarlas al máximo con un aceite de cutículas.

-Esmaltado y secado: Primero, el esmalte tiene que estar en buen estado. Luego es importante, que la primera capa sea fina y se empezará pintando por el centro de la uña y luego a los lados. Una vez hayamos hecho la primera capa, la segunda puede ser un poco más gruesa.

Según Raquel Villacieros, responsable de formación de ORLY, preparar la uña para una mejor adhesión del producto es clave. Y sobre todo, tener en cuenta que no todas las uñas son iguales por muchos motivos. “Todos tenemos un PH diferente”, por lo que encontrar un producto limpiador para regular y limpiare hidratar, será una de las mejores inversiones que podemos hacer para que tanto manicura como pedicura nos duren más. Y si llevan protectores y vitaminas para fortalecer, mejor que mejor.

El truco: aplicar una buena base, si es protectora, mejor. Si no tienes, con brillo puedes apañarte. Y cuando hayas terminado de pintarte las uñas, aplica otra capa de brillo si no tienes un top coat, un producto de secado o un protector.

Manicura y pedicura | iStock

Destierra los esmaltes abiertos

Especialmente los que no recuerdas ni cuándo ni dónde los compraste. La base de una buena manicura está en el producto, y si es bueno, mejor. No hace falta que te vayas a las grandes firmas del sector del lujo, que aunque tienen línea de cosmética y belleza, no siempre es la mejor. Sí te recomendamos en cambio las firmas especializadas en esmaltes, porque detrás tienen una gran investigación, y todas llevan ya productos veganos respetuosos con tu cuerpo y con el medio ambiente.

Pedicura perfecta

Yves Rocher nos ayuda con varios consejos a conseguir una pedicura perfecta, y nos da varias pautas para que en verano luzcamos como recién salidas de un centro de belleza.

-Las durezas: “Dedica unos minutos a eliminar durezas y presta especial atención a la zona del talón. Hazlo con movimientos certeros pero suaves”, no cortes, puede ser mucho peor.

-Exfoliación: Clave. Siempre. “Seguro que se te ha olvidado ir eliminando las células muertas de la zona de los talones y los dedos cada vez que te exfoliabas durante el invierno. Ahora toca realizar un peeling de emergencia que renueve la piel”.

-Hidratación extra: “Los pies necesitan toda la nutrición que puedas aportarles. Recurre a una textura en bálsamo y regálales un buen masaje hasta que el producto penetre”. Hay quien apuesta por dormir con calcetines untada de crema, eso ya dependerá de lo que soportes el calor.

-Más allá de cortar: “No basta con cortar las uñas. El protocolo más top empieza retirando el esmalte anterior (si lo hubiera) con un disolvente suave, continúa cortando, limando y puliendo para evitar que se formen aristas, sigue retirando las cutículas y finaliza aplicando un aceite protector sobre ellas y una base que fortalezca las uñas”, dedícate tiempo.

-La elección del esmalte: “Tus uñas agradecerán la ausencia de ingredientes tóxicos y estarán más fuertes y brillantes”.