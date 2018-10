Cómo hacer desaparecer (de verdad) la grasa

La prueba del vaquero

Ahora que ha pasado el verano es el momento de meternos en los vaqueros. Ay… madre… la prueba del vaquero… Dicen que ya no se llevan los skinny jeans, así que quítatelos y respira. Es el momento de actuar contra la grasa. Pero de verdad. La que sobra, la que estorba, la que te fastidia, la que te hace cambiar de talla, la que te muestra celulitis hasta en los brazos, la que te aprieta cada vez que te pones un pantalón más ajustado, la que te marca hasta límites que desconocías el perímetro del sujetador. Vamos, que adelgaces.

Y es que el IMC o índice de masa corporal se aplica a todo el mundo. Tanto tenerlo bajo como las modelos es perjudicial, como tenerlo alto. Y nada mejor que acudir a un profesional para que te evalúe. Incluso en una prueba de esfuerzo para las más deportistas te mostrarán tu IMC y te darán consejos para eliminar esa grasa.

Para medir la grasa de tu cuerpo debes hacerlo calculando a partir de la fórmula: peso (kg) / talla (cm). Es un cálculo habitual tanto para hombres como para mujeres, y sólo aplica en adultos. Será tu médico el que verá en qué punto estás y los cambios que debes hacer.

Los ejercicios que funcionan para quemar grasa

La grasa se elimina con ejercicio y un cambio de dieta. Estar sentada 8 horas, ir en coche a trabajar, y llegar a casa y sentarte por la noche no elimina nada. Al revés, crea un hábito de sedentarismo realmente perjudicial.

Adiós al ascensor, pero de verdad. Empieza a aplicarlo en el transporte público. Si no puedes correr por una lesión, pereza, molestias… anda, todo lo que puedas. Incluso en casa, en el sitio, mientras ves tu programa favorito. Mueve las piernas, los brazos, las caderas… hay aplicaciones que te pueden servir para ver los movimientos que puedes hacer en casa y que te ayudarán a perder ese volumen que sobra.

El sobrepeso significa grasa | iStock

Los alimentos que te ayudan a perder peso (y eliminar grasa)

Añade a tu dieta fibra, en todos y cada uno de sus formatos, desde el pan integral, la pasta integral, las legumbres… y mucha verdura. Toda la de hoja verde te ayudará en esta tarea.

Olvídate de salsas, aliños, refrescos, alcohol… al menos durante el tiempo que te marques para perder peso y eliminar grasa.

“A veces la retención de líquidos la realiza el cuerpo porque no bebes suficiente, por lo que deberás beber más”, tal y como nos indican en el Centro de Belleza Cristina Álvarez. Ayudarás a drenar de manera natural. Ayúdate de tés que te hacen ir más al baño.

Apuesta por las grasas saludables, como la de los frutos secos, aguacates, pescados ricos en omega 3… Y por la proteína más saludable, como la del huevo, pulpo, pescado, pollo…

Tratamientos que funcionan

En Francia, la marca de te´s LPG ofrece un tratamiento combinado de tés durante 14 días y 4 sesiones que funciona de verdad. Reduces no sólo grasa, sino también volumen y empiezas a cambiar de hábitos. Es el teatoxing. “La acción lipolítica la cumple a la perfección eliminando del cuerpo lo que nos sobra gracias a los masajes, fuertes, que llegan a doler si hay grasa en cantidad, y los tés, que nos ayudan en el drenaje eliminando líquidos”, nos cuentan en el centro Carmen Navarro.

Porque la grasa se puede ver a simple vista, no es sólo la celulitis, es también la retención de líquidos que va acumulando. Otro tratamiento que funciona es el Deep Slim: actúa a través de ondas cortas rompiendo digamos la grasa, que se va eliminando y compactando también los tejidos, por lo que reduces volumen desde la primera sesión. Antes y después de cada tratamiento te toman fotografías y notas los resultados. Es alucinante.

Te hablamos de tratamientos no invasivos, siempre actuando desde fuera. No te vamos a decir que no te duelan, porque por momentos sí, pero funcionan. Y si eres constante, más.