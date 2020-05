Si bien cuando se piensa en la papada, lo primero que puede venir a la cabeza es una intervención quirúrgica para su eliminación, esta también puede disminuirse con una buena alimentación, un par de ejercicios faciales y remedios caseros.

Ingredientes como el jengibre, la avena y la arcilla; son perfectos para usar como mascarillas en esta zona. Sin dejar de lado que el secreto para eliminar la papada está en una dieta equilibrada, baja en grasas y carbohidratos.

MASCARILLA DE JENGIBRE:

El jengibre posee muchas propiedades entre las que destacan su función antioxidante. Además, también ayuda a acelerar el metabolismo, a quemar la grasa y a combatir la retención de líquidos. Por ello, es uno de los ingredientes más usados para tratar diversas patologías.

Ingredientes:

• 1 cucharadita de jengibre en polvo

• 1 cucharadita de aceite de jengibre

• 1 cucharadita de vinagre de manzana

• 1 cucharada de agua de rosas

Preparación:

• Mezclad todos los ingredientes hasta obtener una masa uniforme y colocad sobre la papada.

• Dejad que actúe entre 10 y 15 minutos para luego retirar con agua tibia

• Esta mascarilla, también es muy usada por las personas que quieren bajar el volumen de su rostro y hacerlo más delgado. Además, esta mezcla ayuda a disminuir los poros y alisar la piel.

• Es importante saber que el jengibre genera calor. Con lo cual, si vuestra piel es sensible, es recomendable probar primero con una pequeña cantidad y si no se puede soportar, retirad con agua fría. Además, no debe usarse sobre la piel lastimada o con acné.

MASCARILLA DE ARCILLA:

La arcilla absorbe las toxinas a través de los poros de la piel. Por ello y gracias a sus minerales, es un ingrediente perfecto para mejorar la flexibilidad de la dermis, darle firmeza y eliminar las sustancias que se acumulan y que hacen que se genere la temida flacidez.

Ingredientes:

• 1 cucharada de arcilla verde

• 2 cucharadas de yogur natural

Preparación:

• Mezclad la arcilla con el yogur hasta conseguir una pasta líquida, pero que no llegue a gotera cuando se use en la papada.

• Luego, aplicad la mezcla y dejad que actúe durante 15 ó 20 minutos, para luego retirar con agua tibia.

• Otra alternativa, para usar arcilla verde es mezclarla con zumo de pepino. Es importante, pelarlo antes de integrar ambos ingredientes ya que después de su uso, se aplicará la peladura de este para potenciar los efectos hidratantes y tonificantes de este vegetal. Además, esto ayudará a calmar la piel, que muchas veces puede estar un poco enrojecida.

• Recordad, al usar arcilla verde, no mezclarla en utensilios o recipientes de metal o plástico, ya que restan sus beneficios. Es mejor optar por cuencos de cristal, madera o porcelana.

• Podéis usar esta mascarilla una o dos veces por semana y recordad hidratar la piel luego de su uso.

MASCARILLA DE AVENA:

La avena es uno de los ingredientes más usados en los tratamientos de belleza naturales y es que es un remedio perfecto para reparar la piel. Además, en el caso de la papada, aporta los ácidos grasos esenciales que necesita esta zona.

Ingredientes:

• 1/2 taza de avena

• 1 cucharada de aceite de rosa mosqueta

• 1/2 vaso de leche

Preparación:

• Calentad la leche, colocadla en un molde y agregad la cucharada de aceite de rosa mosqueta junto a la avena y mezclad ambos ingredientes hasta que no queden grumos.

• Luego, aplicad sobre la papada y dejad actuar 30 minutos para luego, retirar con agua tibia.

Otras alternativas para disminuir la papada:

• En muchas ocasiones, la papada es sinónimo de retención de líquidos en el cuerpo. Por ello, consumir agua con limón en ayudas, además de hidratar favorece la eliminación de toxinas y mejora el aspecto hinchado del organismo.

• Tener una buena postura y realizar ejercicio físico también son necesarios para evitar la acumulación de grasa en el cuerpo.