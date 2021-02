Cómo debes lavar tu pelo para que esté saludable dependiendo de si es graso, seco o normal

Dependiendo del tipo de pelo que tengas varían los productos y la forma de lavado que deberás hacer para mantenerlo saludable. En el video te mostramos los consejos para que lo laves y lo cuides según tu tipo de cabello.

Existen muchísimos tipos de pelo, por lo tanto, el primer paso y el más importante es saber que tipo es el que tienes. Hay varias variantes cuando hablamos de nuestro cabello. El diámetro, la densidad, la elasticidad, la porosidad, la textura, y por último el cuero cabelludo. Saber todas estas características de nuestro pelo es esencial para diagnosticar el problema en nuestra rutina de ducha y poder mejorarla.

La elasticidad es una de las cosas más importantes. Cuanta más elasticidad tenga, más saludable va a estar. Si tu pelo se rompe en cuanto tiras de él significa que está dañado. Por suerte, la elasticidad es algo que puede ser tratado, con productos y tratamientos especiales.

A su vez, la densidad se refiere a cuánto pelo tenemos. Existen por lo tanto varias combinaciones. Puedes tener el pelo fino y muy denso, fino y poco denso, o grueso muy denso, grueso muy poco denso. Esto es vital a la hora de elegir los productos que vamos a añadir a nuestra rutina y es tan fácil saberlo como coger un mechón y ver que tan grueso es en el espejo. La gente con el pelo grueso suele tener mayor dificultad para desenredarlo y peinarlo, y muchos productos como acondicionadores son requeridos. Por otro lado, la gente con pelo fino suele necesitar productos para peinarlo y darle mucho más volumen.

Para saber si el tuyo es seco o graso solo basta con observarlo. El pelo graso suele producir un exceso de sebo, esto hace que tu melena se vea mucho más brillante y reluciente. Sin embargo, la gente con el pelo graso suele necesitar lavarlo mucho más a menudo ya que al tercer día tiende a verse sucio y grasoso. El pelo seco, por otra parte, se ve mucho más apagado y áspero al tacto. La gente con pelo seco también suele sufrir problemas de encrespamiento si no se aplica ningún producto. Este tipo de cabello suele necesitar menos lavados antes de que se vea sucio.

La textura también tendrá un rol muy importante a la hora de perfeccionar tu rutina. No es lo mismo tratar un pelo rizoso que un pelo liso. Elige los productos que se especifiquen en el tipo de textura que tienes y estate atento a las recomendaciones de estos al lavarlo. Si tienes rizos y usas productos no aptos o te lo cepillas cómo y cuándo no deberías, esto puede dañarlos y hacer que tu pelo se encrespe mucho más.

Casi todos los champús que hay en el mercado están diseñados y tienen etiquetas para un cierto tipo de pelo en concreto. Eligiendo los productos adecuados que correspondan al tipo que tienes y siguiendo los consejos que te aportamos en el vídeo de cómo lavarlo, tendrás un cabello mucho más saludable y bonito.

