Cómo aplicarte el colorete según la forma de la cara

Aunque echarse maquillaje se ha convertido en un hábito rutinario para muchas personas, no siempre lo realizamos correctamente. Esto se debe a que cada rostro se debería maquillar de una manera distinta, aprovechando las facciones. Por ello, en este vídeo te contamos cuál es la mejor forma de aplicarte el colorete según tu rostro.

Uno de los últimos pasos que realizamos cuando nos maquillamos, y con el que podemos conseguir un resultado perfecto o excesivo, es el colorete. Sirve para dar color a los pómulos, con lo que se obtiene aportar más luminosidad en el rostro.

Además, gracias al colorete podremos dar una apariencia distinta de la cara, ya que, dependiendo de dónde lo coloquemos, es posible marcar más o menos los pómulos. La manera correcta de aplicarlo es con una brocha grande y mientras sonreímos, realizando trazos horizontales hasta el final de la mejilla.

Desmaquillarse cada día es primordial

Los pómulos son una de las partes más sensibles de la cara, se queman en los meses de verano y suelen ser una zona propensa a la aparición de poros y granos. El colorete es un cosmético que se aplica en formato polvo, por lo tanto, se apelmaza en la piel y acumula agentes externos como ácaros o bacterias.

Por lo tanto, ¿qué ocurre si no nos desmaquillamos la cara diariamente? Si no retiramos diariamente el maquillaje, la dermis pierde su luminosidad natural y no respira.

Por la noche, la piel se regenera gracias a las vitaminas y nutrientes adquiridas durante el día. Si el cutis posee una capa de maquillaje por encima, esta impedirá que se ejecute el proceso. Al cabo del tiempo, la cara presentará un aspecto seco y dañado.

Además, es recomendable eliminar el maquillaje de todo el cutis diariamente, ya que puede afectar a todas las zonas. Por ejemplo, los labios quedarán agrietados y las pestañas podrán desprenderse en exceso si no dejamos la cara totalmente limpia.

Si se mantiene una higiene del rostro adecuada, no habrá problema en maquillarse día a día. Aun así, existen muchas personas que se maquillan, pero que no sacan partido a las facciones de la cara. Por ello, en este vídeo encontrarás cómo aplicarte el colorete según tu rostro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

¿Cada cuánto tiempo sería correcto limpiar nuestros utensilios de maquillaje?

Trucos para que la mascarilla no se te manche de maquillaje