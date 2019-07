La edad y el paso del tiempo es algo a lo que todos tememos. Sobre todo porque cuantos más años cumplimos más se nos cae el pelo. Llegado cierto punto de nuestra vida empezamos a investigar todas las teorías que existen sobre la alopecia, que afecta sobre todo a los hombres pero también, aunque rara vez, a las mujeres. Cuando descubrimos que quedarnos calvos depende de la genética de nuestra madre y vemos, con pena, como nuestro abuelo materno no tenía pelo en la cabeza, nos agarramos a la esperanza de que quizá seamos la excepción que confirme la regla.

Y de acuerdo a esta última esperanza nos lanzamos al supermercado para hacernos con el mejor champú que regenere nuestro pelo, por si acaso resulta que no somos esa excepción, tener la máxima cantidad de pelo posible. Pero aquí es donde llega la desilusión: los champús no pueden regenerar el pelo porque este no tiene la capacidad de regenerarse. Según la OCU, los champús sólo limpian, cuidan o embellecen el cabello.

A continuación, te dejamos una serie de los mejores champús que puedes encontrar en cualquier supermercado y que, según la OCU, todos los de esta lista "lavan muy bien el pelo y cumplen dignamente su función de cuidar y limpiar el cabello":

1. Gliss Ultimate Repair

Con una puntuación de 69 de 100, destacan su fórmula de triple concentración de Keratina líquida. La OCU lo valora como el mejor champú calidad vs precio de los analizados. Y tiene un precio de 3,19 euros.

2. Elvive Dream Long Reconsturctor

Tiene la misma puntuación que el anterior, 69 puntos, donde destacada la eficacia del lavado en la prueba de acondicionado, y tiene un coste de 3,49 euros.

3. Gliss Total Repair Shampoo

Con 68 puntos, sobresale por su suavidad y el brillo que este producto da a nuestro pelo. Tiene un precio de 3,90 euros.

4. Garnier Original Remedies. Remedio de arce

Con 66 puntos, destaca por sus propiedades "reparadoras y cicatrizantes", a un precio de 3,30 euros.

5. Cien, de Lidl, reparador profesional

Este champú obtiene una puntuación de 64 aunque suspende al asegurar que "repara la estructura capilar", a un precio de 1,79 euros.

6. Pantene pro V repara y protege

Con la misma puntuación que el anterior, y un precio de 3,92 euros, este champú es considerado de buena calidad sobresaliendo en la eficacia del lavado.

7. Herbal Essences Bionerew repara aceite de argan de Marruecos

Está especialmente valorada por sus ingredientes naturales. Tiene un precio de 4,32 euros y obtiene 64 puntos.

8. Aussier repair Miracle

A 5.99 euros, este champú tiene ingredientes como el acide de nuez de Macadamia y de aguacate australiano

