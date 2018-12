¿Cada cuánto tiempo tienes que renovar tus cosméticos?

Puedes provocarte infecciones si están caducados

Coge tu neceser y echa un vistazo: fijo que tienes algún cosmético que has abierto hace tiempo, ni siquiera recuerdas cuándo y que sigues utilizando. No a diario pero en ese momento concreto en el que no encuentras el que buscas y echas mano del socorrido… Pero es más, lo mismo tienes alguno de cuando eras adolescente y resulta que ya tienes 35 años.