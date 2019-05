Para el cabello, la piel, las uñas y mucho más: diez usos del limón que quizás no conocías

Con el verano a la vuelta de la esquina seguro que te apetece un buen vaso de limonada fresquita. Si estás resfriada quizás prefieras meter la cabeza en una taza humeante de leche con miel y limón. Y si eres fan de la serie Real Housewives of Orange County seguro que ya has adoptado el lema de Shannon Beador: "Cuando la vida te da limones, pon nueve en un tazón".

Pero además de ser buenos compañeros para el organismo (y para verle el lado ácido a la vida), resulta que a tu piel y a tu cabello también les encantan los limones. Aquí tienes algunos usos menos conocidos del limón en cuestiones de belleza para que empieces a comprobar sus beneficios:

1. Clarificante e hidratante

Los limones tienen grandes propiedades antibacterianas, lo que hace que sean ideales para eliminar las bacterias que causan los brotes de acné. Para hacer tu propia crema de limón para la cara en casa, mezcla unas gotas de agua de coco con unas gotas de zumo de limón. El coco hidratará tu piel y el limón la limpiará y la aclarará. Nota: Si tiene una piel sensible, haz primero una prueba en otra zona que no sea el rostro.

2. Suavizante de codos y rodillas

Los limones están llenos de vitamina C, un ingrediente que devuelve a la piel su brillo natural. Si tus codos y tus rodillas se ven secos y oscuros, prueba a frotarlos con la mitad de un limón. Así, directamente. ¡Es casi magia!

3. Tratamiento de puntos negros

Puede parecer demasiado bueno para ser verdad, pero los limones también pueden ayudarte a eliminar los dichosos puntos negros. Esto se debe a que contienen ácido cítrico, una forma natural de ácido alfa hidroxi (AHA). Después de tu limpieza facial habitual, frota una rodaja de limón sobre los lugares más llenos de puntos negros (la llamada zona T) para que los AHA hagan su trabajo y limpien en profundidad tus poros.

4. Toallitas desmaquillantes

Si mezclas unas gotas de limón y aceite esencial de árbol de té en medio vaso de agua e impregnas una gasa o unos discos de algodón, tendrás las mejores toallitas desmaquillantes que hayas probado nunca. Más natural imposible.

Limones | iStock

5. Blanqueador de dientes

Muchos tratamientos blanqueantes para los dientes dejan las encías y los dientes sensibles durante días. Pruebe esto en su lugar: mezcla bicarbonato de sodio y zumo de limón y aplícalo a los dientes con un bastoncillo para los oídos. Después, usa tu cepillo normal para lavarte bien los dientes y enjuagar.

6. Efecto iluminador

Los limones son ricos en vitamina C y ácido cítrico, ya nos lo hemos aprendido, y por esta razón pueden iluminar y aclarar la piel con el tiempo si eres constante en tu rutina de belleza. La vitamina C es un gran antioxidante y una muy buena herramienta para neutralizar los radicales libres y aumentar la producción de colágeno. Eso significa que te ayudará a aclarar las manchas oscuras de la piel. Eso sí, recuerda ponerte factor solar cuando uses el zumo de limón en el rostro, ya que los cítricos pueden hacer que tu piel sea más sensible a los rayos UV.

7. Anti brillos

El ácido cítrico que se encuentra dentro del jugo de limón funciona como un astringente natural. Si eres propensa a tener un cutis grasiento, agrega unas gotas de zumo a un disco de algodón y pásalo sobre la cara recién lavada para detener el paso del aceite.

8. Exfoliante de labios

Mezcla zumo de limón con un poco de azúcar moreno para crear tu propio exfoliante de labios. El AHA del limón funcionará como un exfoliante químico no agresivo, debilitando las células muertas de la piel, mientras que el azúcar funcionará como un exfoliante físico natural para terminar de eliminarlas.

9. Fortalecedor de uñas

¿Te has hecho demasiadas manicuras de gel? Elabora una mezcla de tu aceite de oliva virgen favorito con zumo de limón y pon a remojo tus uñas. Es el mejor truco para devolverle a tus uñas su buena salud si las ves secas y quebradizas, y también es una excelente manera de repararlas si están amarillentas.

10. Aclarador del cabello

Si tu melena es clarita, un poco de zumo de limón iluminará los mechones más rubios, sobre todo si lo mezclas con el sol y el yodo a la orilla del mar. Este verano, llena un pulverizador con zumo de limón y agua y aplícatelo sobre las puntas del cabello mojado de cada vez que salgas del mar si quieres presumir de mechas californianas sin pasar por la peluquería.