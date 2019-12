Las leyendas urbanas también distorsionan el mundo de la belleza y el cuidado personal. ¿A quién no le han contado alguna vez que si te quitas una cana salen más o que cruzar las piernas favorece la aparición de varices? Todo esto es mentira podrida, y la sobre información en las redes a veces contribuye a crear más confusión. Hablamos con los expertos de Germaine de Capuccini para desmontar estas fake news tan famosas como falsas.

1. La cosmética coreana es la mejor. De acuerdo, es cierto que las coreanas tienen en su mayoría una piel impecable, pero su cutis completamente diferente al nuestro. A este lado del charco nuestra dermis es más gruesa y suele estar más bronceada, por lo que por mucho furor que haya ahora por la cosmética coreana, esta no tiene por qué resultar ser la mejor para nuestro rostro.

2. El agua caliente estropea el cabello. Falso. Tal y como los profesionales recomiendan, “lo ideal es lavarse el pelo con agua caliente para arrastrar la grasa y los residuos y, durante el último aclarado, utilizar agua fría para cerrar las cutículas del cuero cabelludo”.

3. Si arrancas una cana, salen 7 más. La sabiduría popular está llena de bulos con respecto al cuidado del cabello. Pero se acabó. Una cana es un pelo, y como tal sale en un solo folículo. Así que si la quitas saldrá un solo cabello en su lugar, ni tres ni siete. Si tu impresión es que se están multiplicando pasado un tiempo, es porque te están saliendo más, así de sencillo. Es lo que sucede cuando aparece una cana, que nunca viene sola.

4. Rasurarse con la cuchilla hace que el pelo crezca más fuerte. Esto es más bien un efecto óptico. “En realidad no hay ninguna evidencia que indique que el pelo crezca más grueso tras afeitar la zona en lugar de depilarla”.

Acné | iStock

5. Necesitas usar pasta de dientes blanqueadora. O quizás no, porque a estas alturas no te va a hacer gran cosa. El efecto de los dentífricos blanqueadores es muy difícil de medir, pues la mayoría de ellos no contienen la cantidad necesaria de producto blanqueador para que se cumpla tal función. Es más, los hay que son incluso abrasivos para el esmalte dental.

6. La piel grasa no necesita hidratación. ¿Cómo que no? Los cutis grasos necesitan la misma hidratación que los mixtos o secos, pero adaptada a sus necesidades y, habitualmente, diferente para el día y la noche.

7. Si te cortas el pelo te crece más rápido. Sobre todo si te lo cortas en luna llena. En fin. Seguro que esto ya lo habrías pensado y que te habrás dado cuenta de que el pelo crece desde la raíz así que, ¿por qué iba a crecer más rápido si te lo cortas? Y lo de los ciclos lunares, mejor lo dejamos. Para estimular el crecimiento del cabello debes centrarte en el cuero cabelludo. “Masajéalo en la ducha para activar la micro circulación sanguínea y la aportación de nutrientes”, que sí hacen que tu melena crezca más rápido y que se vea más fuerte.

8. Cruzar las piernas provoca, a la larga, la aparición de varices. Ni a la larga ni a la corta. Las varices aparecen por cambios hormonales, por factores hereditario o por llevar un estilo de vida sedentario, pero no directamente por sentarse con las piernas cruzadas.

9. El acné es propio de los adolescentes. De eso nada. El acné no tiene que ver tanto con la edad como con las hormonas. Y no, tampoco está vinculado a la dieta ni surge cuando tomas demasiado chocolate.