Al menos, te gustaría disimularla un poco, no hablamos de soluciones que tengan que ver con la cirugía plástica (que debemos reconocer sí pueden mejorar el aspecto). Las cicatrices hablan de nuestro pasado, del camino que hemos recorrido y que nos ha llevado hasta donde estamos, y además, nos hacen únicos, son nuestras marcas de identidad, como un lunar o una determinada mancha. Entendemos que te apetezca que no se vea tanto esa marca, pero debiéramos hacer un trabajo por, si no es algo que clame al cielo, eliminar las connotaciones tan negativas que solemos darle.

¿Qué puedes hacer para que no se note tanto esa cicatriz que seguramente notes tú más que el resto? Amén de aplicarles maquillaje, si es que utilizas, hay determinados productos que a medio largo plazo, mejorarán su aspecto. Vamos con ellos.

Hay que saber que existen(hipertróficas (se elevan por encima de la superficie de la piel), queloides, atróficas (las típicas marcas del acné) y estrías, que sí, también son un tipo de cicatriz). Además, cada persona cicatriza de una forma distinta.

La primera regla es una buena hidratación y muy importante, que la protejas muy bien del sol. Dicho lo cual, en líneas generales, los aceites esenciales, y cuanto más puros, mejor, son mano de santo para las cicatrices. El que ocupa el primer ránking es el de rosa mosqueta, que es un fabuloso regenerador de la piel. También sientan fenomenal el de argán y romero y camomila van bastante bien. Lo que debes saber es que, sea del tipo que sea la cicatriz, estos aceites solo puedes aplicártelos cuando la herida ya se haya curado, nunca antes.

Cicatriz en el brazo | iStock

¿Cómo debes aplicar estas cremas que mejorarán esa piel?

Y ojo, porque tampoco puedes aplicarlo de cualquier forma: tendrás que aplicarlo de forma circular en la cicatriz, dos veces al día y por lo menos, durante un mínimo de 3 meses. Puede parecerte mucho, pero el reducir el aspecto de la cicatriz es una carrera de fondo.

Otro producto que es mano de santo para las cicatrices y sobre todo, para las estrías,, sí, la de la caja azul. De hecho, hay algunos cirujanos plásticos que la recomiendan. Además de mejorar el aspecto de la herida, estarás nutriendo sobremanera la piel (eso sí, si tienes la piel grasa quizás no sea lo más recomendable).

Tanto los aceites como la crema le sentarán fenomenal al estado de tu cicatriz pero ya sabes, es un trabajo de constancia y de insistir. En farmacias también puedes encontrar parches para cicatrices, indicados para acelerar la cicatrización en los primeros días como para alisar y suavizar la textura de la piel. Se trata de parches de silicona resistentes al agua y a veces también, al sol.