El maquillaje hace que nuestra piel sufra. Dejar de utilizar productos como base, corrector o polvos de colorete y optar por llevar la cara lavada provoca una serie de cambios en tu piel. En este vídeo te indicamos cuáles son.

Dejar de utilizar maquillaje puede suponer, no solo un cambio en nuestra piel, sino en nuestra vida en general. Por ejemplo, ahora puedes destinar a otra cosa el tiempo que tardabas en aplicarte los productos.

A veces el maquillaje nos sirve como escudo protector. Siéntete segura de ti misma y olvídate de lo que pueda pensar la gente. Lo importante es que tú te veas bien. Es de lo más natural tener pequeñas imperfecciones. Cuando veas este vídeo, seguro que terminas de convencerte.

Si tienes una cita importante y no sabes si dejarte llevar por la idea de volver al maquillaje, piensa en Alicia Keys. La cantante tomó la decisión de abandonarlo y acudió a varios eventos sin una gota de maquillaje. Si por el contrario decides maquillarte para cubrir esas ojeras que no se van ni aunque duermas durante un día entero, o simplemente porque te apetece, no pasa nada. Es otra forma de expresar cómo somos y cómo queremos mostrarnos al resto del mundo. Maquillarse o dejar de hacerlo son decisiones totalmente respetables.

Recuerda que aunque dejes de utilizar maquillaje, sigue siendo muy importante establecer una rutina diaria de limpieza e hidratación.

