- Plancha de pelo Rowenta Liss & Curl

Esta plancha espectacular alisa, ondula y riza. No te preocupes pues tu pelo no sufrirá, ya que está recubierta por keratina, que lo protege y le da brillo y elasticidad; y turmalina, que impide el encrespamiento. Se calienta en 60 segundos, y sus placas, flotantes, se ajustan en función del grosor del mechón de pelo, ejerciendo una presión excelente. Más cómoda, imposible. Encuéntrala aquí.

Plancha de pelo Rowenta Liss & Curl | Amazon

-Cepillo alisador Imetec Bellissima 'My Pro Magic Straight Brush'

Las que tenéis el pelo rizado u ondulado, al alisároslo, ¿no os encantaría que lo hiciera vuestro cepillo? Pues el sueño se ha hecho realidad con este magnífico cepillo que tiene la fantástica capacidad de alisar el cabello dejándolo perfecto, mejor que en la pelu. Además, sus cerdas térmicas protegen tu cabello al máximo, y goza de una tecnología eficaz contra el encrespamiento. Y es que no sólo alisa. ¡Hace unas ondas divinas! El mejor cepillo del mundo, en un click

Cepillo alisador marca Bellísima | Amazon

-Rizador automático Rowenta Expertise So Curls

Increíble pero cierto: existe un rizador automático, con el que no podrá ser más fácil rizar tu pelo, con resultados más rápidos que con las tenacillas. Regula la temperatura en función del grosor de tu cabello. Se calienta en 30 segundos. Y puedes elegir entre diferentes estilos de rizos, desde los más cerrados, hasta los más amplios. Comprátelo aquí.

Rizador automático de Rowenta | Amazon

-Secador de pelo Philips ThermoProtect

Goza de un secado rápido de tu cabello a temperatura suave y constante con este exquisito secador, que con el ajuste de temperatura ThermoProtect, proporciona el secado óptimo sin que se dañe tu cabello. Los secadores normales secan a 80ºC; este lo hace a 57ºC. Su cuidado iónico dejará tu cabello brillante y sin encrespar. Tiene 6 opciones posibles de velocidad y calor. Y además contiene accesorios que se ajustan a las necesidades de tu cabello. Compra esta maravilla aquí.

Secador Philips ThermoProtect | Amazon

- Plancha Philips Pro

Con placas recubiertas de titanio, esta plancha permite una conducción de calor óptima y mucho más durable respecto a la cerámica. Sus placas son flotantes, lo que significa que previene que tu cabello no se rompa. Con acondicionador iónico anti-encrespamiento da más cuidado a tu cabello. Su tecnología ofrece un display digital de temperatura. Además, viene con cabezal para protegerla y que no le falte ningún detalle. Y si te encanta pero hay algo que no te convence, eso es que no la has visto en este maravilloso azul eléctrico. Descúbrelos aquí.