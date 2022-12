Cómo batir un huevo dentro de su propia cáscara para obtener huevos cocidos amarillos

Ahora más que nunca la cocina está de moda. Cada vez pasamos más tiempo entre los fogones buscando innovadoras fórmulas con las que sorprender a nuestros amigos o familia. Si te toca mostrar tus artes culinarias, o si simplemente quieres variar el menú, no te pierdas ningún detalle.

En este tutorial en vídeo te presentamos un truco con el que sorprenderás a todos tus invitados: un huevo batido dentro de su propia cáscara. Como entrante o como acompañante del plato principal, esta sencilla receta no dejará indiferente a nadie.

Los huevos son una importante fuente de proteínas, vitaminas y minerales. Asimismo varios estudios han demostrado que el consumo habitual de este alimento reporta numerosos beneficios para la salud. Por ejemplo, el huevo contribuye a fortalecer el sistema inmune, ayuda a mejorar la memoria y previene la depresión. Además el huevo juega un papel muy importante en la construcción de los músculos y disminuye el riesgo a padecer una enfermedad cardiovascular. En definitiva, los huevos son un alimento saludable que forma parte de la dieta mediterránea y que los españoles solemos consumir varias veces a lo largo de la semana.

La tortilla a la francesa o el típico huevo duro no son las únicas maneras de cocinar este alimento de forma rápida y sencilla. Si ya te has hartado de estos platos tan convencionales, en este vídeo te presentamos una forma original de consumir huevos que probablemente no conozcas. Se trata de un método de lo más sencillo que sólo utiliza materiales que todos tenemos en casa.

En resumen, este truco no te llevará más de dos minutos y el resultado merece la pena. Eso sí, ten cuidado ya que el huevo es un producto delicado y cualquier despiste puede hacer que la técnica salga mal...

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Todo lo que haces mal cuando cocinas pasta