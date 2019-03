Zidane, sobre la final de Copa en el Bernabéu: "Si el presidente dice que hay obras, hay obras..."

DICE QUE NO LE GUSTA EL PARTIDO ANTE OSASUNA

Zinedine Zidane afirma que no piensa en los dos partidos aplazados y no sabe si el parón perjudicará al equipo. Además, dice que espera la vuelta de Bale para la vuelta de Champions con el Nápoles y afirma que estará pendiente del PSG - Barça: "¿Cómo se puede ganar al Barcelona? Sinceramente, no lo sé".