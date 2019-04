Zidane, sobre Benzema: "No creo que se haya lesionado estando de vacaciones, yo me fío de él"

ASEGURA QUE KARIM SE LESIONÓ EN EL CLÁSICO

"A los Reyes sólo les pido salud, no un portero o un delantero", ha dicho el entrenador del Real Madrid al ser cuestionado por la posible llegada de Kepa. Zidane también ha hablado sobre la opción de comprar un '9': "Hoy no va a haber fichajes, pero hasta el 31 puede pasar de todo. Pero no quiero que salga nadie".