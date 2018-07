Zidane: "Siempre he dicho que es más difícil ganar la Liga que la Champions League"

DICE QUE IRÁ CON TODO AL CLÁSICO

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, no ha querido entrar en el tema arbitral ante las críticas y quejas de algunos por su clasificación a la final de la Champions League. Además confirma que no se guardará nada en el Camp Nou. "¿Miedo a poner a ciertos jugadores? Si fuera a sí no jugaríamos", dice.