Zidane: "Estuvimos 40 partidos sin perder y jugó Keylor Navas"

ECHA UN CAPOTE AL COSTARRICENSE

Zidane cree que no es el momento de hablar de futuribles para la portería del Real Madrid: "Soy feliz y no quiero cambiarlos". Asegura que está buscando soluciones tras la derrota ante el Sevilla porque "algo ha pasado". Sobre los insultos del Pizjuán: "Siento mucho los cánticos a Sergio Ramos. Además, su madre no tiene nada que ver".