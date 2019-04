Vivir de noche

Lo que haces en este mundo siempre viene de vuelta, pero nunca vuelve como esperabas. Aceptar los consejos no es la naturaleza de Joe Coughlins. En su lugar, el veterado de la Segunda Guerra Mundial es un anti sistema fuera de la ley, a pesar de ser hijo de un Superintendente de la policía de Boston. Pero no todo en Jon es malo, de hecho no es lo suficientemente malo para la vida que ha elegido.